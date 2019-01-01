فيديو| ركلات الترجيح تصعد بتشيلي على حساب كولومبيا إلى نصف نهائي كوبا أمريكا

تأهل المنتخب التشيلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا المقامة في دولة البرازيل، وذلك بعد الفوز على منتخب كولومبيا، بركلات الترجيح بنتيجة خمسة إلى أربعة.

ونجح اللاعب أليكسيس سانشيز في حسم الأمور بعدما سدد الركلة الخامسة، والتي كانت كفيلة في صعود منتخب تشيلي إلى الدور نصف النهائي، لينتظر المتأهل من بين أوروجواي وبيرو.

وشهد اللقاء محاولات عديدة من جانب المنتخبين خلال الشوط الثاني، حيث شهد الشوط الكثير من التسديدات، على عكس ما حدث الشوط الأول، حيث لعب الفريقين بتحفظ كبير جدا، خوفا من تلقي هدف.

وألغى حكم اللقاء هدفين لمنتخب تشيلي؛ الأول بعد عرضية من الناحية اليسرى استقبلها أرانجيز ووضعها في المرمى، ولكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو قرر إلغاؤه بداعي التسلل، كما ألغى هدفا آخر في الشوط الثاني للاعب فيدال في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

ويسعى المنتخب التشيلي الفوز بالبطولة الثالثة له على التوالي بعدما نجح في الفوز في آخر نسختين من البطولة، كان آخرهم أمام المنتخب الأرجنتيني عندما فاز عليه في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

مشوار منتخب تشيلي في دور المجموعات

ونجح منتخب تشيلي في التأهل للدور ربع النهائي بعدما صعد كمركز ثاني من مجموعته، والتي كانت تضم كل من أوروجواي، واليابان والإكوادور.

ونجح المنتخب التشيلي في الفوز في اللقاء الأول على منتخب اليابان برباعية نظيفة في واحدة من أمتع لقاءات البطولة، ونجح في الفوز في اللقاء الثاني أمام منتخب الإكوادور بهدفين دون رد في لقاء شهد تألق واضح لأليكسيس سانشيز.

وفشل في تحقيق العلامة الكاملة بدور المجموعات بعدما تلقى الهزيمة أمام المنتخب الأورجوياني بهدف دون رد أحرزه اللاعب إدينسون كافاني.