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بالفيديو| منتخب بيرو يصعد لنصف نهائي كوبا أمريكا علي حساب أوروجواي

11:22 م | السبت 29 يونيو 2019
كتب: أحمد الحنفي
بالفيديو| منتخب بيرو يصعد لنصف نهائي كوبا أمريكا علي حساب أوروجواي

مباراة بيرو وأوروجواي

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حقق منتخب بيرو فوزًا صعبًا علي منتخب أوروجواي بضربات الترجيح، في ختام منافسات الدور ربع النهائى من بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، حيث تقام مواجهة الفريقين، على ملعب "أرينا بيرنامبوكو".

وكان منتخب أوروجواى تأهل لدور الثمانية من النسخة 46 لكوبا أمريكا، بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط جمعها من انتصارين أمام الإكوادور وتشيلي، وتعادل وحيد مع اليابان.

وفاز منتخب بيرو بضربات الترجيح بنتيجة، 5-4 بعدما إهدر منتخب أوروجواي الضربة الأول، ليتأهل للدور نصف النهائي من البطولة.

    

وانتهئ الوقت الأصلي من المباراة، بالتعادل السلبي بدون أهداف. 

وشهدت المباراة العديد من الأحداث المثيرة، والتكتل الدفاعي من المنتخبين، وحاول منتخب أوروجواي تسجيل هدف الفوز، ولكن بيرو نجح في الخروج بالتعادل السلبي من المباراة، حتى لجأ حكم اللقاء لركلات الجزاء الترجيحية. 

 

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