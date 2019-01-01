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ميسي وأجويرو يقودان الأرجنتين أمام البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا

01:39 ص | الأربعاء 03 يوليو 2019
كتب: عبد الرحمن خالد
ميسي وأجويرو يقودان الأرجنتين أمام البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا

ميسي

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أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين التشكيل الأساسي لراقصي التانجو في مواجهة منتخب البرازيل في الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا والتي تستضيفها البرازيل في النسخة الحالية. 

وجاء التشكيل كالتالي:-

حراسة المرمى: أرماني

خط الدفاع: فويس-بيزيلا-أوتامندي-تاجليافيكو

الوسط: دي باول_بارديس-أكونيا-ليونيل ميسي

الهجوم: لوتارو مارتينيز-أجويرو. 

الأرجنتين يأمل في الفوز بكوبا أمريكا 

ويأمل المنتخب الأرجنتيني في الفوز بالنسخة الحالية من البطولة بعدما فشل في الفوز بها النسخة الماضية، بعدما نجح في الوصول للمباراة النهائية أمام المنتخب التشيلي، وهُزم بركلات الجزاء. 

ويأمل رفاق ميسي في إسعاد جماهير الأرجنتين بعد المستوى الباهت الذي ظهر به المنتخب خلال بطولة كأس العالم الماضية والتي أُقيمت في روسيا، وفاز بها المنتخب الفرنسي. 

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