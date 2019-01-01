"خيسوس" يسجل أول أهداف البرازيل في شباك الأرجنتين بنصف نهائي كوبا أمريكا

تمكن منتخب البرازيل، من تسجيل أول أهداف المباراة، التي تجمعه أمام الأرجنتين، في دور الـ 8 من بطولة كوبا أمريكا 2019، المقامة على الأراضي البرازيلية.

وجاء هدف منتخب البرازيل الأول، عن طريق اللاعب "خيسوس" في الدقيقة (19) من عمر المباراة.

تشكيل البرازيل

وكان ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، قد أعلن عن التشكيل الأساسي لراقصي التانجو في مواجهة منتخب البرازيل، وجاء كالتالي:

حارس المرمى: أليسون.

خط الدفاع: داني ألفيش – تياجو سيلفا – ماركينيوس – أليكس ساندرو.

خط الوسط: كاسيميرو – آرثور – إيفرتون.

خط الهجوم: كوتينيو – جابريال خيسوس – فيرمينو.

تشكيل الأرجنتين

وعلى الجانب الأخر، أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، تشكيل المنتخب البرازيلي خلال المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين.

وجاء التشكيل كالتالي:-

حراسة المرمى: أرماني

خط الدفاع: فويس-بيزيلا-أوتامندي-تاجليافيكو

خط الوسط: دي باول_بارديس-أكونيا-ليونيل ميسي

خط الهجوم: لوتارو مارتينيز-أجويرو.

نيمار في المدرجات

وفي سياق متصل، حرص نيمار دا سيلفا، نجم منتخب البرازيل، وجناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على مؤازره بلاده، ضد الأرجنتين، في اللقاء الذي يجمعهما حاليًا بالدور نصف النهائي، في بطولة كوبا أمريكا 2019.

وجاء حضور "نيمار" إلى مدرجات ملعب المباراة، قبل انطلاق اللقاء بدقائق، بالزي الأصفر، وهي ألوان قمصان بلاده.

غاب نيمار عن منتخب بلاده، في البطولة، بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى القدم اليمنى، قبل انطلاقها بأيام، وبالتحديد في لقاء قطر الودي والتحضيري لإفتتاح كوبا أمريكا، التي تقام على الأراضي البرازيلية.