الشوط الأول| خيسوس يضع البرازيل في المقدمة على حساب الأرجنتين بكوبا أمريكا

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة البرازيل والأرجنتين ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا والمقامة في البرازيل في تلك النسخة.

ونجح منتخب البرازيل في الصعود للدور نصف النهائي بعد الفوز على منتخب باراجواي بركلات الترجيح، بينما صعد منتخب الأرجنتين على فنزويلا بهدفين دون رد.

ملخص الشوط الأول

- في الدقيقة الأولى من عمر المباراة كاد فرمينيو يضع الهدف الأول للبرازيل ولكن تصدى أرماني للكرة.

- ضغط متواصل من المنتخب البرازيلي من بداية اللقاء.

- وفي الدقيقة الـ9 تلقى الأرجنتيني تاجليافيكو بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف على جابريل خيسوس.

- محاولات كبيرة من الأرجنتين للاستحواذ على الكرة وخطف هدف

- وفي الدقيقة 12 من عمر اللقاء كاد دي باولو يخطف الهدف الأول للأرجنتين من تسديدة من مسافة بعيدة ولكن تأتي أعلى المرمى.

- ونجح المهاجم جابريل خيسوس في تسجيل الهدف الأول للبرازيل في الدقيقة 19 من عمر اللقاء بعد عرضية رائعة من الناحية اليمنى وضعها بسهولة داخل المرمى

- محاولات كبيرة من المنتخب الأرجنتيني لإدراك هدف التعادل لكن دون جدوى وفشل كبير في الوصول للمرمى.

- في الدقيقة 30 من عمر المباراة حرم القائم المنتخب الأرجنتيني من هدف التعادل بعد عرضية رائعة من ميسي يستقبلها أحد اللاعبين برأسية وترتطم بالعارضة.

- توقف اللعب في الدقيقة 31 لإصابة حارس البرازيل أليسون.

- محاولات من ليونيل ميسي لإدراك التعادل ولكن دون جدوى.

- إنذار لأكونيا لاعب منتخب الأرجنتين بعد الاعتراض على حكم اللقاء في الدقيقة 40.

- احتسب حكم اللقاء دقيقتين وقتا بدلا من ضائع