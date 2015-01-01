بالفيديو| "فيرمينو" يُضيف ثاني أهداف البرازيل في شباك الأرجنتين 04:07 ص | الأربعاء 03 يوليو 2019 كتب: محمد محجوب خيسوس

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وجاء هدف البرازيل الثاني، عن طريق اللاعب "روبيرتو فيرمينو" في الدقيقة (71) من زمن المباراة، بعد مراوغة المهاجم "جابرييل خيسوس" لدفاعات الأرجنتين، وإعطاء الكرة لمواطنه أمام المرمى خالي.

وكان الهدف قد سجله اللاعب "خيسوس" مهاجم فريق مانشستر ستي الإنجليزي، في الدقيقة (19).

البرازيل تضع ميسي أمام بوابة الاعتزال الدولي

وفي سياق متصل، يبدو أن منتخب البرازيل، سيضع قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، هداف فريق برشلونة الإسباني، أمام خيار وحيد، وهو الاعتزال الدولي، حال خروج بلاده من البطولة.

وفشل البرغوث الأرجنتيني، الذي قال قبل انطلاق البطولة أن بلاده مستبعدة تمامًا عن التتويج باللقب، في الفوز البطولة، لمرتين متتاليتين، بعدما خسرت الأرجنتين أمام تشيلي في نسخ 2015، 2016.