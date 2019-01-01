بالفيديو| البرازيل إلى نهائي كوبا أمريكا بثنائية في مرمى الأرجنتين

نجح المنتخب البرازيلي، في التأهل إلى المباراة النهائية من مسابقة كوبا أمريكا، بعد الفوز على الأرجنتين بهدفين دون رد.

ونجح جابريل خيسوس في تسجيل الهدف الأول للبرازيل في الدقيقة 19 من عمر اللقاء بعد عرضية رائعة من الناحية اليمنى.

فيما سجل فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 73 تسجيل الهدف الثاني للمنتخب البرازيلي بعدما انطلق جيسوس بهجمة مرتدة وراوغ مدافعي الأرجنتين وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم أرسل تمريرة رائعة لفيرمينو ليسجل الهدف الثاني للبرازيل.

ملخص اللقاء.. الحظ يعاند ميسي

قدم المنتخب الأرجنتيني قدم اداء رائع وكان قريب من التسجيل خاصة قبل إحراز فيرمينو هدف البرازيل الثاني.

وجاءت أحداث الشوط الأول على النحو التالي:

- في الدقيقة الأولى من عمر المباراة كاد فرمينيو يضع الهدف الأول للبرازيل ولكن تصدى أرماني للكرة.

- ضغط متواصل من المنتخب البرازيلي من بداية اللقاء.

- وفي الدقيقة الـ9 تلقى الأرجنتيني تاجليافيكو بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف على جابريل خيسوس.

- محاولات كبيرة من الأرجنتين للاستحواذ على الكرة وخطف هدف

- وفي الدقيقة 12 من عمر اللقاء كاد دي باولو يخطف الهدف الأول للأرجنتين من تسديدة من مسافة بعيدة ولكن تأتي أعلى المرمى.

- ونجح المهاجم جابريل خيسوس في تسجيل الهدف الأول للبرازيل في الدقيقة 19 من عمر اللقاء بعد عرضية رائعة من الناحية اليمنى وضعها بسهولة داخل المرمى

- محاولات كبيرة من المنتخب الأرجنتيني لإدراك هدف التعادل لكن دون جدوى وفشل كبير في الوصول للمرمى.

- في الدقيقة 30 من عمر المباراة حرم القائم المنتخب الأرجنتيني من هدف التعادل بعد عرضية رائعة من ميسي يستقبلها أحد اللاعبين برأسية وترتطم بالعارضة.

- توقف اللعب في الدقيقة 31 لإصابة حارس البرازيل أليسون.

- محاولات من ليونيل ميسي لإدراك التعادل ولكن دون جدوى.

- إنذار لأكونيا لاعب منتخب الأرجنتين بعد الاعتراض على حكم اللقاء في الدقيقة 40.

- احتسب حكم اللقاء دقيقتين وقتا بدلا من ضائع

مع بداية الشوط الثاني واصل المنتخب الأرجنتيني الضغط من أجل تسجيل هدف التعادل

خاصة عن طريق ميسي ولكن العرضة وبراعة أليسون بيكير وقفا في طريقه.

الدقيقة 57 شهدت تسديدة قوية من ميسي من ركلة حرة مباشرة، تصدى لها أليسون بطريقة مذهلة.

وفي الدقيقة 65 سدد ميسي كرة قوية على يمين أليسون ولكن هذة المرة وقفت العارضة ومنعت المنتخب الأرجنتيني من تسجيل التعادل.

واستغل جابريل خيسوس ضعف دفاع المنتخب الأرجنتيني وقدم هدية لفيرمينو الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 73 قتل بها اللقاء.

سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، طلب من حكم اللقاء الرجوع لتقنية "الفار" وجود خطأ للمنتخب الأرجنتيني في الكرة اليت ارتدت لخيسوس وسجل منها فيرمينو الهدف الثاني ولكن حكم اللقاء رفض الرجوع للفار.

وبهذة النتيجة ينتظر المنتخب البرازيلي الفائز من مباراة تشيلي وبيرو، لخوض نهائي كوبا أمريكا.