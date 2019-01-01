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تقارير إيطالية: محمد صلاح الأقرب للفوز بالكرة الذهبية هذا الموسم

06:28 م | الأربعاء 03 يوليو 2019
كتب: أحمد الحنفي
تقارير إيطالية: محمد صلاح الأقرب للفوز بالكرة الذهبية هذا الموسم

محمد صلاح

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يقترب اللاعب محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، من الفوز بالكرة الذهبية هذا الموسم، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول".

وكشفت صحيفة "جازيتا" الإيطالية، أن فشل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، في قيادة بلاده لتحقيق لقب كوبا أمريكا، أبعدت الجائزة عنه بشكل كبير، في المقابل قربت "صلاح" منه أكثر، إذ يملك الحظوظ الأكبر للتتويج، خاصة في حالة فوزه بكأس الأمم الأفريقية مع الفراعنة.

وأكدت الصحيفة، أنه سينافسه عليها، زميليه في ليفربول أليسون بيكر وفيرجيل فان ديك، بالإضافة إلى كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، ولاعب أياكس المنتقل لبرشلونة فرينكي دي يونج.

ليفربول يُهنئ محمد صلاح وماني 

وفي سياق أخر، علق نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، على اختيار اللاعب المصري وزميله ساديو ماني في تشكيل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" المثالية لدور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2019.

وقال الحساب الرسمي لليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ومن غيرهما، صلاح وماني، ليقودا هجوم إفريقيا! ثنائي ليفربول في التشكيل المثالي لدور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية".

 

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