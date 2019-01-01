بالفيديو| بيرو تقصي تشيلي وتلحق بالبرازيل في نهائي كوبا أمريكا

تمكن المنتخب البيروفي من تحقيق انتصار هام جدا على نظيره التشيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا والتي تستضيفها البرازيل في تلك النسخة.

وجاء هدفي منتخب بيرو عن طريق كل من إديسون فلوريس في الدقيقة 21 بعد تسديدة رائعة سكنت الشباك، وعزز النتيجة زميله يوشيمار يوتون، والذي وضع الكرة داخل المرمى الخالي بعد خطأ فادح من حارس المنتخب التشيلي كلف منتخب بلاده هدف آخر، وقتل اللقاء اللاعب جاريرو في الدقيقة 93.

ونجح المنتخب البيروفي في السيطرة على المباراة خلال أحداث الشوط الأول بالكامل ونجح في وضع هدفين.

وحاول المنتخب التشيلي تعويض الهدفين خلال الشوط الثاني، وضغط بشكل كبير على المنتخب البيروفي، وأهدر أكثر من كرة محققة، كما شهد الشوط الثاني تألق كبير لحارس منتخب بيرو، الذي حافظ على شباكه من أكثر من هدف محقق، أخطرهم كانت تسديدة قوية للاعب أليكسيس سانشيز في الدقيقة 82 من عمر اللقاء، وركلة الجزاء الذي تصدى لها في الوقت بدلا من ضائع.

منتخب بيرو يلاقي البرازيل في نهائي كوبا أمريكا

فوز المنتخب البيروفي يضعه على موعد مع منتخب البرازيل في المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا، بعدما نجح السيلساو في الفوز بهدفين دون رد على المنتخب الأرجنتيني، عن طريق كل من جابريل خيسوس وروبيرتو فرمينيو.