أحدث الأخبار

أخر الأخبار

مدير المنتخب: عمرو وردة جاهز للمشاركة أمام جنوب أفريقيا

محلل أداء بنين: نعلم مفاتيح المغرب ولن تمنعنا من مواصلة مشوار البطولة

لاعبة أمريكا تكشف سبب احتفالها الغامض أمام إنجلترا

تمهيدا للعودة.. بوفون يجتاز الكشف الطبي في يوفنتوس

عاجل| لامبارد مديرا فنيا لـ تشيلسي

10:34 ص | الخميس 04 يوليو 2019
كتب: عثمان إبراهيم
عاجل| لامبارد مديرا فنيا لـ تشيلسي

لامبارد مديرا فنيا لـ تشيلسي

أخبار متعلقة

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، تعيين لاعبه السابق ونجمه الأسطوري فرانك لامبارد، مديرا فنيا ليتولى تدريب الفريق الأول، لمدة ثلاث سنوات.

ونشر حساب نادي تشيلسي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لـ"لامبارد" وهو يوقع عقود توليه المسئولية الفنية للبلوز.

ودشن حساب البلوز الرسمي، هاشتاج خاص للترحيب بفرانك لامبارد كتبت فيه (#WelcomeHomeFrank) وتعني مرحبا بعودتك لبيتك يا فرانك.

لامبارد: فخور بعودتي لتشيلسي في ثوب المدرب

وأكد فرانك لامبارد في أول رد فعل له بعد توليه تدريب فريقه السابق، أنه فخور للغاية بالعودة إلى تشيلسي في ثوب المدرب.

 

 

وأضاف مدرب تشيلسي الجديد، أن الجميع يعرف حبه لهذا النادي والتاريخ الذي عاشه داخل جدران النادي، وكان أحد من ساهموا في تاريخ البلوز، مشيرا إلى أن تركيزه حاليا مُنصب على الاستعداد للموسم المقبل.

يُذكر أن فرانك لامبارد، حقق كلاعب بقميص تشيلسي، لقب الدوري الإنجليزي "بريميرليج" ثلاث مرات، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا، على مدار 13 عاما لعب فيها مع البلوز، وعلى صعيد التدريب، قاد "لامبارد" فريق ديربي كاونتي إلى نهائي ملحق الصعود الموسم الماضي في أول مواسمه كمدرب مع هذا الفريق لكنه خسر بطاقة التأهل أمام أستون فيلا الذي يلعب في صفوفه المحترف المصري أحمد المحمدي.

أخبار قد تعجبك

حوار| المدير الفني لمدغشقر: نتائجنا ليست بالحظ.. وأحلم بمواجهة مصر في النهائي

استطلاع رأى

  • تشيلي

    تشيلي

  • 0

    :

    3

    02:30 AM

    كوبا أمريكا
  • بيرو

    بيرو

الأكثر قراءة

عرض رسمي لتريزيجيه من الدوري الإنجليزي

بالتفاصيل.. أزمة بين مرتضى وخالد جلال بسبب محمد إبراهيم

أمير مرتضى يتفق مع البلايلي على الانضمام للزمالك
تدريبات شاقة وجلسات معنوية للمنتخب الوطني قبل موقعة السبت في كان 2019