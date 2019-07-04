عاجل| لامبارد مديرا فنيا لـ تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، تعيين لاعبه السابق ونجمه الأسطوري فرانك لامبارد، مديرا فنيا ليتولى تدريب الفريق الأول، لمدة ثلاث سنوات.

ونشر حساب نادي تشيلسي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لـ"لامبارد" وهو يوقع عقود توليه المسئولية الفنية للبلوز.

ودشن حساب البلوز الرسمي، هاشتاج خاص للترحيب بفرانك لامبارد كتبت فيه (#WelcomeHomeFrank) وتعني مرحبا بعودتك لبيتك يا فرانك.

لامبارد: فخور بعودتي لتشيلسي في ثوب المدرب

وأكد فرانك لامبارد في أول رد فعل له بعد توليه تدريب فريقه السابق، أنه فخور للغاية بالعودة إلى تشيلسي في ثوب المدرب.

وأضاف مدرب تشيلسي الجديد، أن الجميع يعرف حبه لهذا النادي والتاريخ الذي عاشه داخل جدران النادي، وكان أحد من ساهموا في تاريخ البلوز، مشيرا إلى أن تركيزه حاليا مُنصب على الاستعداد للموسم المقبل.

يُذكر أن فرانك لامبارد، حقق كلاعب بقميص تشيلسي، لقب الدوري الإنجليزي "بريميرليج" ثلاث مرات، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا، على مدار 13 عاما لعب فيها مع البلوز، وعلى صعيد التدريب، قاد "لامبارد" فريق ديربي كاونتي إلى نهائي ملحق الصعود الموسم الماضي في أول مواسمه كمدرب مع هذا الفريق لكنه خسر بطاقة التأهل أمام أستون فيلا الذي يلعب في صفوفه المحترف المصري أحمد المحمدي.