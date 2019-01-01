بالمواعيد| جدول الدوري الإسباني كاملا لموسم 2019-2020

كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا"، اليوم الخميس، رسميا، جدول الدوري الإسباني «لاليجا سانتاندير» للموسم 2019-2020.

وتم الإعلان عن جدول مباريات الدوري الإسباني للموسم الجديد الذي ينطلق 18 أغسطس وينتهي في 24 مايو من العام المقبل.

ويشارك في «الليجا» الموسم القادم أوساسونا وغرناطة والغائب الأبرز ريال مايوركا بعد غياب دام لستة مواسم قضاها في دوري الدرجة الثانية.

ويرصد "الوطن سبورت" جدول مباريات الدوري الإسباني "الليجا" بالكامل للموسم الجديد كالتالي:

وشهدت مباريات الجولة الأولى لليجا مواجهة برشلونة، حامل اللقاب، لفريق أتلتيك بلباو في سان ماميس، في حين يواجه ريال مدريد نظيره سيلتا فيجو، كما سيلعب أتليتكو مدريد على ملعبه مع خيتافي.

وحددت رابطة الليجا كلاسيكو الذهاب في الليجا سيكون في الكامب نو، معقل البلاوجرانا يوم 27 أكتوبر المقبل في الجولة العاشرة، والإياب في ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الفريق الملكي يوم 1 مارس في إطار الجولة الـ26 من البطولة.

وكان برشلونة تفوق على الفريق الملكي في لقاءي الموسم الماضي بالليجا، إذ فاز ذهابا 5-1، وكرر فوزه إيابا 1-0.

ويلتقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة في ملعب واندا ميتروبوليتانو، معقل الروخي بلانكسو، في الجولة السابعة يوم 29 سبتمبر وعلى ملعب سانتياجو برنابيو في 2 فبراير.

ريال مدريد يغري مانشستر يونايتد بـ كورتوا للتخلي عن بوجبا

في سياق آخر، يرغب نادي ريال مدريد الإسباني، في انضمام الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد إلى صفوف، في ظل تمسك الشياطين الحمر بخدماته، وعدم السماح له بالرحيل، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

ويسعى النادي الملكي إلى استغلال رغبة مانشستر يونايتد في تدعيم مركز حراسة المرمى قبل بداية الموسم، وذلك من خلال تقديم صفقة تتضمن دخول تيبو كورتوا الحارس الأساسي للفريق في صفقة تبادلية مع بوجبا، بجانب مبلغ من المال، حسب ما ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تمسك كورتوا بالبقاء في ريال مدريد قد يحول دون اكتمال الصفقة، خاصة وأنه يعد الحارس الأساسي للفريق في الوقت الحالي، واللاعب لا يرغب في فقد مكانه داخل قلعة "سانتياجو برنابيو".

ولكن في المقابل ستسهل رغبة بول بوجبا في الرحيل، مهمة انتقاله في ظل وجود رغبة قوية من زين الدين زيدان وفلورنتينو بيريز في التعاقد معه، بعد أن احتدمت أزمته مع أولي جونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر.