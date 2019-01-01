صحيفة "ماركا" تسلط الضوء على استقبال المصريين لراموس: "الوقت يشفي الجروح"

اهتم العديد من وسائل الإعلام الإسبانية بزيارة سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، إلى مصر، والتي يقضي خلالها إجازته مع زوجته على الشواطئ المصرية.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، خلال تقرير صدر عنها، عن وجود ترحيب كبير من المصريين بنجم نادي ريال مدريد، والذي يقيم في أحد فنادق مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر.

يذكر أنه كانت هناك عداوة كبيرة بين المصريين واللاعب بسبب واقعته مع محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، والذي تسبب في إصابته إصابة بالغة خرج على أثرها من المباراة وفشل في تقديم مستوى مميز مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم بروسيا.

ماركا تسلط الضوء على زيارة راموس لمصر

وقالت الصحيفة إنه بالرغم من أزمة المصريين مع راموس بسبب "حادثة صلاح" إلا أن اللاعب وجد قبولا ومعاملة رائعة من المصريين.

وعلقت الصحيفة على استقبال المصريين: "ومع ذلك، فإن الوقت يشفي جميع الجروح، وقد تم استقبال راموس استقبالاً حارًا عندما وصل إلى مصر لقضاء جزء من شهر عسله مع زوجته".

واختتمت في التقرير: "تم استقبال راموس بالورود، وقام المسؤولون بإدارة الفندق الذي تواجد به راموس، بوضع أغنية العاشرة (الخاصة بفوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا) العاشر في تاريخه والذي لعب راموس دورًا في فوز النادي الملكي به".