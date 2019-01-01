سيرجيو راموس: مصر قطعة من قلبي وأشكر المصريين على كرم الضيافة

حرص مدافع ريال مدريد والمنتخب الإسباني، سيرجيو راموس على توجيه رسالة خاصة للشعب المصري، ورجل الأعمال المصري كامل أبو علي، وذلك بعد قضاء عطلته الصيفية في مصر.

المدافع الإسباني: الآن عرفت لماذا يتحدثون عن مصر بهذا الشكل

وقال "راموس" عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" بعد انتهاء رحلته الخاصة بقضاء شهر العسل الخاص به رفقة زوجته بالغردقة: واحدة من أفضل الرحلات في حياتي.. الآن عرفت لماذا يتحدثون عن مصر وشعبها بهذا الشكل، مصر، ستظلين قطعة من قلبي دائمًا، كانت خبرة رائعة.

وأضاف راموس: إلى عزيزي "كامل" لم أكن أعرفك جيدًا عندما وصلت، لكن الأن أستطيع القول أنني قابلت صديق، أنا وعائلتي نريد أن نشكرك على كرمك في الضيافة والاستقبال. مع تمنياتي بالتوفيق.

وكان المدافع الدولي الإسباني صاحب الـ33 عامًا قد قضى عطلته الصيفية بمدينة الغردقة في مصر، وهي رحلة شهر العسل الخاصة باللاعب الإسباني وزوجته، كما حرص اللاعب على اصطحاب أفراد عائلته خلال تلك الرحلة.

وحرص اللاعب الإسباني على الذهاب بعد رحلات بحرية على متن إحدى القوارب في مدينة الغردقة، كما حرص على آداء العديد من التدريبات البدنية الشاقة هناك للحفاظ على لياقته.