نهائي كوبا أمريكا.. منتخب البرازيل يتقدم على بيرو بثنائية في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة البرازيل وبيرو، بتقدم السامبا بهدفين مقابل هدف، في نهائي بطولة كوبا أمريكا، التي تقام في البرازيل، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو الجاري، والمقرر إقامتها اليوم الأحد 7-7-2019.

وسجل هدف البرازيل، في الشوط الأول، إيفرتون سواريس، في الدقيقة 15، بينما تعادل لبيرو اللاعب باولو غيريرو في الدقيقة 45 من عمر نفس الشوط، ثم تقدم خيسوس للبرازيل في الوقت الضائع.

وشهد الشوط الأول سيطرة للمنتخب البرازيل وأداء هجومي قوي، بينما منتخب بيرو ظهر بشكل دفاعي أمام السامبا، ولكنه فشل في الحفاظ على التعادل.

بيرو من خماسية البرازيل إلى نهائي كوبا.. "أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي أبدا"

واستطاع منتخب بيرو في الصعود لنهائي كوبا أمريكا، بعد ما تحول من فريق يسخر منه الجميع ومن هزيمته بخماسية نظيفة أمام البرازيل، إلى فريق ممتع وتمكن من الصعود لنهائي نفس البطولة.

وكان منتخب بيرو تأهل رفقة منتخب باراجواي كأفضل ثوالث في دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.

يذكر أن السامبا فاز بخمسة أهداف مقابل لا شئ علي بيرو، في ختام دور المجموعات في نفس البطولة.