بالصور.. محمد صلاح يستعد للموسم الجديد بعد وداع أمم أفريقيا

يستعد الدولي محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب، للمشاركة في الموسم الجديد رفقة فريقه الإنجليزي، بعد أن أنهى الموسم المنقضي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، والوقوف في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، إضافة إلى حصد لقب هداف البريميرليج.

ونشر لاعب الفراعنة صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من داخل صالة جيم يظهر فيها جانب من استعداداته للموسم الجديد، واكتفى بالتعليق على الصورة قائلاً: "الاستعداد للموسم الجديد".

يستعد صاحب الـ27 عاماً، للمشاركة مع ليفربول في المسابقة الخيرية "السوبر الإنجليزي"، التي ستسبق انطلاق الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي، على أن يلاقي نوريتش سيتي في مستهل مشواره في الدوري الإنجليزي، الذي يسعى لحصد لقبه هذا العام رفقة الريدز.

ويقضي الفرعون المصري عطلته بعد خروج المنتخب المصري من منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، واستطاع خلالها أن يضع هدفين الأول في شباك الكونغو الديمقراطية والثاني أمام أوغندا.

أما بالنسبة للموسم الجديد لليفربول، فسيكون شيردان شاكيري لاعب ليفربول الإنجليزي، أول الغائبين عن صفوف الريدز مع بداية الموسم الجديد، لمعاناته من إصابة جعلته غير مستعد لخوض مرحلة الإعداد قبل انطلاق أول مباريات الريدز في الدوري الإنجليزي.

ولايزال شاكيري يعاني من الإصابة التي ألمت به أثناء مشاركته مع منتخب سويسرا في بطولة دوري أمم أوروبا، التي ظفر بلقبها منتخب البرتغال، ليؤكد الألماني يورجن كلوب عدم جاهزيته للحاق بالمعسكر الإعدادي للموسم الجديد، ما بدوره سيغيبه عن انطلاقة الموسم، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة ليفربول إيكو.

كما سيتمكن ليفربول من استعادة خدمات نابي كيتا ليكون جاهزاً للعودة مرة أخرى للملاعب، قبل نهاية الشهر الجاري، للدخول في معسكر الإعداد لليفربول، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد، بملاقاة نوريتش سيتي الصاعد حديثاً إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد إصابته أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا، لينتهي مشواره في البطولة قبل انتهاء مشوار غينيا بعد الخسارة أمام الجزائر.