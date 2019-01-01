يورجن كلوب يكشف خطة ليفربول في ميركاتو الصيف

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، عن سوق الانتقالات هذا الصيف موضحا أنه لن يكون كبيرا مثل الموسم الماضي.

وقال كلوب حول الانتقالات المتوقعة: "حصلنا عليهم بالفعل لكنكم لا تدركون ذلك، بروستر وأوكسليد تشامبرلين لم يلعبا في الموسم الماضي، اللاعبان يتنافسان على مكان في التشكيلة الأساسية".

وشارك تشامبرلين في مباراتين فقط خلال الموسم الماضي بسبب إصابة خطيرة في الركبة واكتفى فريقه بالمركز الثاني خلف مانشستر سيتي في الدوري ونال لقب دوري أبطال أوروبا بالفوز على توتنهام في النهائي.

ولم يلعب بروستر أي مباراة رسمية لكن اللاعب البالغ عمره 19 عامًا أظهر إمكاناته لكلوب خلال الفوز 6-0 على ترانمير روفرز في مباراة ودية أمس.

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وأضاف: "سوق الانتقالات ما زال مفتوحًا حتى الثامن من أغسطس، سنرى ماذا سنفعل لكن لا أعتقد أنه سيكون الأكبر في التاريخ".

وتابع عن بروستر بعد أدائه في برنتون بارك، قائلا إن اللاعب الشاب سيلعب دورًا مهمًا في الموسم المقبل عندما ينطلق بمواجهة ضيفه نوريتش سيتي الوافد الجديد يوم 9 أغسطس المقبل، موضحا: "رايان بروستر مهاجم رائع، أنا سعيد للغاية، سيكون له دور مهم في الموسم الجديد لكن مدى أهميته؟ هذا يعتمد عليه وسنرى".

وأكمل المدرب الألماني: "سيكون عليه اللعب في أكثر من مركز لأن مركز المهاجم جيد وربما في الجناح وسنرى كيف ستكون التشكيلة، ستتاح له بعض الفرص أنا واثق من ذلك".

وتعاقد ليفربول مع المدافع الهولندي سيب فان دن بيرج، صاحب الـ17 عامًا، قادمًا من جفوله في الشهر الماضي بينما رحل داني إينجس ودانييل ستوريدج وألبرتو مورينو.