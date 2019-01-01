«آس» تكشف ترشح «صلاح ومانى ومحرز» للفوز بلقب أفضل لاعب بالقارة

الصحيفة: «ساديو والفرعون» الأقرب لحصد الجائزة.. وبطولة الأمم تحسم مصير لاعب الجزائر

كشفت صحيفة «آس» الإسبانية عن ترشيحات حصد جائزة أفضل لاعب أفريقى لعام 2019، بعدما اقترب العام من النهاية، وقرب إسدال الستار على كأس بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 فى نسختها الـ32 المقامة بمصر.

ووُجد فى قائمة ترشيحات الصحيفة لنيل جائزة أفضل لاعب أفريقى والتى تقدم سنوياً من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»، كل من المصرى محمد صلاح، وزميله السنغالى ساديو مانى، ثنائى ليفربول الإنجليزى، والجزائرى رياض محرز، لاعب منتخب الجزائر ونادى مانشستر سيتى الإنجليزى.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن «صلاح ومانى ومحرز» هم الأكثر حظاً فى الدخول بالقائمة النهائية والأكثر عدلاً مقارنة بالسنوات الماضية، رغم خروج «مو» من دور الـ16 مع منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا، بينما يظل مانى ومحرز يتنافسان على اللقب، إذ يلعبان فى نصف نهائى البطولة، وأشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح كان الأوفر حظاً فى نيل الجائزة مثلما فعل فى العامين الأخيرين، وذلك قبل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا، إلا أن خروج منتخب مصر من «كان 2019» من ثمن النهائى أضعف آمال الفرعون قليلاً لحصد الجائزة.

آس ترصد إنجازات نجوم أفريقيا

ورصدت «آس» إنجازات الثلاثى الأقرب للوجود فى القائمة النهائية للأفضل أفريقياً، حتى الآن، فى عام 2019، فتحدثت عن إنجازات الفرعون المصرى قائلة: «محمد صلاح فاز بلقب هداف الدورى الإنجليزى للموسم الثانى على التوالى برصيد 22 هدفاً، كما ساهم فى فوز ليفربول بدورى أبطال أوروبا بعد تسجيله هدف الريدز الأول أمام توتنهام من ركلة جزاء فى نهائى الشامبيونزليج».

واستعرضت الصحيفة إنجازات ساديو مانى، قائلة: «مانى نال هداف الدورى الإنجليزى بالتساوى مع محمد صلاح والجابونى بيير إيمريك أوباميانج، وحصل على دورى أبطال أوروبا مع ليفربول، وفى حالة حصده لقب كأس أمم أفريقيا سيكون مرشحاً قوياً لنيل الجائزة»، بينما رياض محرز توج بالثلاثية المحلية الإنجليزية (الدورى الإنجليزى، كأس الرابطة، كأس الاتحاد) مع مانشستر سيتى، كما قاد منتخب الجزائر إلى نصف نهائى كأس أمم أفريقيا وفى حالة قيادته لمحاربى الصحراء لحصد اللقب سيكون منافساً قوياً مع ثنائى ليفربول على جائزة الأفضل أفريقياً.