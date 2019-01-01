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عاجل.. عرض رسمي من سامبدوريا الإيطالي للتعاقد مع تريزيجيه

07:10 م | الأربعاء 17 يوليو 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
عاجل.. عرض رسمي من سامبدوريا الإيطالي للتعاقد مع تريزيجيه

تريزيجيه

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دخل نادي سامبدوريا الإيطالي في صراع التعاقد مع الجناح الدولي المصري، محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب قاسم باشا التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، على أن نادي سامبدوريا الإيطالي، قدم عرضًا يتجاوز الـ10 ملايين يورو لنادي قاسم باشا من أجل التعاقد مع "تريزيجيه".

ويعد نادي أستون فيلا الإنجليزي، أحد أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب المصري صاحب الـ24 عامًا، في ميركاتو الصيف.

في المقابل، كان حسن حلمي أوكشوز، نائب رئيس نادي قاسم باشا، قال في تصريحات صحفية سابقة أن ناديه يرفض التخلي عن "تريزيجيه" بأقل من 10 ملايين يورو.

تألق تريزيجيه مع منتخب مصر

الجدير بالذكر أن تريزيجيه، شارك في 71 مباراة بمختلف المسابقات، سجل 25 هدفًا، وصنع 18 هدفًا آخرين.

وكانت آخر مشاركات تريزيجيه مع منتخب مصر، خلال بطولة أمم أفريقيا 2019 المقامة حاليًا، ونجح في إحراز هدفًا رائعًا في مرمى منتخب زيمبابوي، في المباراة الافتتاحية للكان، قبل أن يخرج الفراعنة بشكل مهين من دور الـ16 للبطولة أمام منتخب جنوب أفريقيا، بهدف نظيف في الوقت القاتل.

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