محمد صلاح يسبق ليفربول إلى فرنسا.. و"ماني" يغيب عن مباراة الدرع الخيرية

يلتحق المصرى محمد صلاح، لاعب نادى ليفربول الإنجليزى، بمعسكر الريدز فى فرنسا قبل أسبوع واحد من مواجهة فريق مانشستر سيتى، على لقب بطولة الدرع الخيرية، التى تقام كل عام قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد 2019 - 2020.

وأكد الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لنادى ليفربول، أن محمد صلاح والثنائى البرازيلى روبرتو فيرمينو وأليسون بيكر سينضمون إلى الفريق فى معسكره الخارجى بمدينة إيفيان الفرنسية يوم 27 يوليو الحالى، وقبل مواجهة مانشستر سيتى على لقب الدرع الخيرية المقرر لها فى تمام الرابعة عصر يوم 4 أغسطس المقبل، على ملعب "ويمبلي"، التى تتزامن مع انطلاق موسم البريميرليج الجديد.

وأضاف "كلوب" أن الثلاثى سيعود للفريق فى معسكره بفرنسا، والذى سيخوض خلاله مباراة أمام ليون الفرنسى، يوم 31 يوليو الحالى، ومن المنتظر أن يمنح المدرب الألمانى الثلاثى الذى سينضم للمعسكر بعض الدقائق فى اللقاء، بعدما تم منحهم إجازة إضافية لمشاركتهم فى بطولات دولية كبرى مع منتخبات بلادهم، إذ ودع "صلاح" كأس الأمم الأفريقية من دور الستة عشر، بينما اقتنص فيرمينو وأليسون بيكر لقب كوبا أمريكا مع البرازيل.

ماني يغيب عن مواجهة السيتزين

فى المقابل، يغيب السنغالى ساديو مانى، لاعب الفريق، عن مواجهة السيتزين فى الدرع الخيرية، خاصة أنه انتهى مؤخراً من المشاركة مع منتخب بلاده فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بعدما خاض المباراة النهائية يوم الجمعة الماضى أمام الجزائر، والتى فشل فى قيادة فريقه لتحقيق لقبها، ليتم منحه راحة لفترة أطول من باقى زملائه، وأوضح "كلوب": "هو فى عطلة الآن، ليست أطول عطلة، سيعود يوم 5 أغسطس، بعد مباراة مانشستر سيتى، هذا يعنى أسبوعين من الراحة، سيكون لدينا 4 - 5 أيام للتحضير إلى مباراة نوريتش سيتى المقرر لها يوم 9 أغسطس و10 أيام لتشيلسى فى كأس السوبر الأوروبى التى ستُقام يوم 14 أغسطس على ملعب "فودافون بارك" فى مدينة إسطنبول التركية.

ويواصل ليفربول تحضيراته حالياً فى معسكر الولايات المتحدة استعداداً للمباراة الودية الثالثة بالكأس الدولية للأبطال أمام سبورتينج لشبونة البرتغالى، المقرر لها يوم 25 يوليو، ثم مباراة ختام جولة أمريكا بمباراة أمام نابولى الإيطالى يوم 28 من الشهر ذاته، وبعدها يتوجه إلى فرنسا لبدء المعسكر الثانى، الذى تتخلله مباراة واحدة أمام ليون، ثم العودة إلى إنجلترا يوم 1 أغسطس واستكمال التحضيرات لمباراة مانشستر سيتى.