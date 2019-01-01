عاجل.. أستون فيلا الإنجليزي يعلن ضم محمود حسن تريزيجيه رسميا

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، بشكل رسمي منذ دقائق، عن انتقال الدولي محمود حسن تريزيجيه، جناح المنتخب الوطني ونادي قاسم باشا التركي السابق، إلى صفوف الفريق الإنجليزي، بعقد يمتد إلى 5 سنوات.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الإنجليزي، عبر موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، خبر انضمام الفرعون المصري الجديد، مصحوب بأول صورة له بقميص فريقه الجديد.

ويضم الفريق الإنجليزي بين صفوفه، قائد المنتخب الوطني، أحمد المحمدي، الذي ساهم في صعود الفريق إلى دوري الدرجة الأولى مجددا بعد الفوز على ديربي كاونتي في منافسات الـ«PLAYOFFS»، وأيضا يملك رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، حصة كبيرة من أسهم النادي، مع شريكه الأمريكي.

ونشط المصري محمود حسن تريزيجيه مع قاسم باشا، خلال الموسمين المنقضيين، ما جعله محط أنظار عدة أندية إنجليزية، مثل واتفورد وإيفرتون، بجانب نادي سامبدوريا الإيطالي، إلا أن أستون فيلا حنجح في حسم الصراع أخيرا لصالحه.

وشارك "الجناح الطائر"، في 31 مباراة بموسمه الأول مع فريقه بالدوري التركي، أحرز خلالها 31 هدفًا، وصنع 7 آخرين، بالإضافة إلى اثنتين في الكأس المحلية، سجل خلالهما 3 أهداف وصنع آخر، بينما شهد عامه الثاني تراجعا كبيرا، إذ لم ينجح المصري سوى في تسجيل 9 أهداف وصنع 9 آخرين خلال 34 مباراة، وهدفا واحدا خلال 4 مباريات بالكأس.