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محمد صلاح يتواجد سرا في كينيا.. تفاصيل الظهور الخاطف

02:38 م | الأربعاء 24 يوليو 2019
كتب: إسلام حجازي
محمد صلاح يتواجد سرا في كينيا.. تفاصيل الظهور الخاطف

محمد صلاح في نيروبي

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أوضحت العديد من التقارير الصحفية، أن محمد صلاح فاجأ الجميع بزيارة خاطفة مساء أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الكينية نيروبي كـ "ترانزيت"، وأقام بأحد الفنادق هناك، وبعدها غادر البلاد صباح اليوم الأربعاء، إذ يقضي اللاعب عطلته قبل الانضمام لفريق ليفربول.

وأضافت، أن محمد صلاح وقع على العديد من الهدايا التذكارية فور وصوله إلى كينيا وقبل مغادرته المطار، التي تتزتمن مع قضاء أفضل لاعب في أفريقيا أخر عامين إجازته بعد الخروج من أمم أفريقيا.

صلاح يفرض سرية تامة على زيارته

وأشارت تقارير صحفية نقلًا عن موظفي الأمن وعمال الفندق، إلى أن محمد صلاح جاء إلى نيروبي وفرض حالة من السرية الكبيرة على الزيارة، إذ سيغادر إلى مكان آخر بعد زيارة نيروبي الخاطفة.

ويستعد ليفربول للموسم الجديد وخاض مباراتين وديتين أمام إشبيلية وبوروسيا دورتموند، على أن يواجه الريدز سبورتنج لشبونة، مساء اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يفتتح فريق ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بمواجهة نوريتش سيتي يوم 9 أغسطس المقبل.

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