صلاح أو ماني.. ريال مدريد يتحرك من أجل التعاقد مع بديل أسينسيو

بدأ ريال مدريد الإسباني، رحلة البحث عن بديل ماركو أسينسيو الذي تعرض إلى قطع في الرباط الصليبي، قد يغيب على أثره مدة تتخطى الـ9 شهور، لينتهي موسمه مع الملكي قبل بدايته، ما جعل الأبيض يتحرك للبحث عن بديل مناسب للاعب.

وحسب ما ذكرت صحيفة "إل كونفيدنسيال" الإسبانية، فإن ريال مدريد يضع عينه على ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني، لتعويض غياب أسينسيو الذي يعد مؤثراً بشكل كبير بالنسبة للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، وذلك بعد المستوى اللافت الذي قدمه الثنائي رفقة الريدز الموسم المنصرم.

زيدان يراقب صلاح وماني

وأشارت الصحيفة، إلى أن زيدان يدرس وضع الثنائي للوقوف على إمكانية ضم أي منهما، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، لا سيما أنهما ضمن الركائز الأساسية في تشكيل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، الأمر الذي قد يجعل عملية انتقالهما معقدة بشكل كبير.

يجدر بالإشارة إلى أن محمد صلاح ارتبطت اسمه بالعديد من الأندية التي أبدت اهتمامها بالتعاقد معه، خلال المرحلة المقبلة، ولكن اللاعب يرفض الانتقال إلى الدروي الإسباني، من بوابة أي نادي سوى برشلونة، الذي يولي له اهتماماً وتشجيعاً كبيراً منذ الطفولة، حسب ما ذكر في أحد المقابلات التلفزيونية.

ومن المقرر أن يلتحق محمد صلاح بمعسكر ليفربول المنعقد في فرنسا قبل أسبوع واحد من مواجهة فريق مانشستر سيتي، على لقب بطولة الدرع الخيرية الذي يقام كل عام قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2019-2020، وذلك بعد انتهاء عطلته الصيفية التي تسبق انطلاق الموسم بشكل رسمي.