بشروط.. محمد صلاح يقترب من لعب دور المنقذ في ريال مدريد

أملى الدولي محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني، شروطه على إدارة ريال مدريد، التي دخلت معه في محادثات جادة من أجل ضمه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، لا سيما بعد إصابة ماركو أسينسيو بقطع في الرباط الصليبي.

وحسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن محمد صلاح اشترط الحصول على راتب لا يقل عن 30 مليون يورو في العام، من أجل الموافقة على ارتداء قميص ريال مدريد والابتعاد عن ليفربول الإنجليزي، الذي حقق معه العديد من الإنجازات، أخرها التتويج بدوري أبطال أوروبا وهي البطولة المفضلة للفريق الملكي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مطالب محمد صلاح قد تعرقل انتقاله إلى ريال مدريد، إضافة إلى أن اللاعب فضل تأجيل حسم مصيره مع الفريق الإنجليزي للصيف المقبل، بحثاً عن تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن الريدز منذ مطلع التسعينات، فاللاعب يشعر أن الوقت لا يعد مناسباً للرحيل.

صلاح يدخل خطة زيدان من جديد

وحسب ما ذكرت شبكة سكاي سبورت، فإن الفرعون المصري دخل في خطة تدعيمات ريال مدريد من جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد انتهاء موسم ماركو أسينسيو مع الملكي، بسبب تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي، سيغيب على أثره فترة تتراوح ما بين 6 لـ9 أشهر.

وأشارت الشبكة، إلى أن ريال مدريد يعتزم تقديم عرض جديد لضم الفرعون قد تصل قيمته إلى 150 مليون جنيه إسترليني، وأن هداف الدوري الإنجليزي الموسمين الماضيين لم يغلق باب المفاوضات في وجه ريال مدريد، ولكنه فضل أن يتركه مفتوحاً استعداداً للرحيل الموسم المقبل، لا سيما لدخوله في دائرة اهتمام العديد من الأندية على رأسها قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة إضافة إلى يوفنتوس.

وأعرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن رفضه التام لفكرة رحيل محمد صلاح عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، إذ أنه يرى ابتعاده عن أنفيلد تهديداً لمسيرة الفريق الإنجليزي على جميع المستويات سواء الأوروبية أو المحلية.