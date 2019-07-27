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بالفيديو.. اتليتكو مدريد يدهس الريال بسباعية في "الدولية للأبطال"

03:56 ص | السبت 27 يوليو 2019
كتب: عبد الرحمن خالد
بالفيديو.. اتليتكو مدريد يدهس الريال بسباعية في "الدولية للأبطال"

اتليتكو مدريد

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تمكن نادي اتليتكو مدريد من تحقيق فوز تاريخي بسبعة أهداف مقابل ثلاثة على نظيره ريال مدريد ببطولة الكأس الدولية للأبطال ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد من الدوري الإسباني. 

وسجل الأهداف كل من دييجو كوستا "سوبر هاتريك"، وجواو فيليكس، وأنخيل كوريا، وفيتولو لنادي اتليتكو مدريد، بينما جاء هدفي الريال في اللقاء عن طريق مدافعه ناتشو وكريم بنزيما من ركلة جزاء، وجافي هيرنانديز. 

وشهدت اللقاء حالتين طرد لكل من دييجو كوستا وداني كارفخال، كما أُصيب الوافد الجديد للفريق لوكا يوفيتش الصفقة الجديدة التي جاءت للريال لدعم هجوم المرينجي في الموسم الجديد. 

الريال يخسر بسباعية من اتليتكو مدريد 

وتعتبر تلك هي الهزيمة الثانية لريال مدريد في بطولة الكأس الدولية للأبطال بعدما فشل في الفوز في اللقاء الأول أمام بايرن ميونخ، وهُزم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن اللقاء شهد مشاركة إيدين هازارد الثالثة مع الفريق، بعدما شارك في لقاء أرسنال وبايرن ميونخ في الكأس الدولية للأبطال، ولم يسجل اللاعب أي أهداف حتى الآن بقميص الميرنجي. 

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