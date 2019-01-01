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تريزيجيه يظهر لأول مرة مع أستون فيلا في مواجهة تشارلتون اتلتيك

03:16 م | السبت 27 يوليو 2019
كتب: أحمد أبوالليل
تريزيجيه يظهر لأول مرة مع أستون فيلا في مواجهة تشارلتون اتلتيك

تريزيجيه والمحمدي

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أعلن ستيف بروس، المدير الفني لنادي أستون فيلا، التشكيل الرسمي لفريقه، في مواجهة تشارلتون اتلتيك، في المباراة الودية التي تجمع بينهما، استعدادا للموسم الكروي الجديد 2019-2020.

وتشهد تشكيلة أستون فيلا الظهور الأول لمحمود حسن تريزيجيه، المنضم إليه حديثا قادما من قاسم باشا التركي، كما يظهر أحمد المحمدي في تشكيلة الفريق الأساسية أيضا.

وجاءت تشكيلة أستون فيلا كالتالي:

ستيير، المحمدي، كونسا، مينجز، تايلور، هورهان، ميجنن، جرليش، الغازي، تريزيجيه، وديفيز.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

كلينتش، هاوسي، بريي، جلبريت، إنجلز، تارجيت، لنسبري، جوتا، جرين، وهوجان.

تريزيجيه والمحمدي أساسيان في تشكيلة أستون فيلا ضد تشارلتون

وسيلعب أستون فيلا مباراته الودية في تمام الساعة الرابعة عصرًا، أمام تشارلتون، في إطار الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد بالبريميرليج، والذي صعد له بعدما فاز على ديربي كاونتي في المباراة الفاصلة لتحديد المتأهل للدوري الممتاز.

وانضم محمود حسن تريزيجيه إلى صفوف الفلاينز قادما من فريق قاسم باشا التركي، في صفقة كلفت خزائن الفيلانس ما يقرب من 9 مليون جنيه إسترليني، بعد المستوى المميز الذي قدمه اللاعب خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، على الرغم من الخروج من دور الـ16 بالبطولة.

وكان تريزيجيه قد خاض مسيرة مميزة رفقة قاسم باشا التركي، فخاض 71 مباراة، سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 18 هدفًا.

ويفتتح أستون فيلا مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة توتنهام في العاشر من شهر أغسطس المقبل.

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