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في ظهوره الأول.. تريزيجيه يشارك في فوز أستون فيلا على تشارلتون برباعية

06:06 م | السبت 27 يوليو 2019
كتب: أحمد موسى
في ظهوره الأول.. تريزيجيه يشارك في فوز أستون فيلا على تشارلتون برباعية

تريزيجيه

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شارك محمود حسن تريزيجيه في فوز أستون فيلا على تشارلتون بنتيجة 4-1 في ظهور النجم المصري الأول رفقة الفيولا خلال استعدادت الفريق للبريميرليج.

وتواجد الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي في التشكيل الأساسي لأستون فيلا أمام تشارلتون، قبل أن يقرر ديان سميث المدير الفني استبدالهم مع بداية الشوط الثاني.

وخاض سميث المباراة بتشكيل مكون من:

ستيير، المحمدي، كونسا، مينجز، تايلور، هورهان، ميجنن، جرليش، الغازي، تريزيجيه، وديفيز.

وسجل أهداف أستون فيلا كل من أنور الغازي و أندريه جرين ومجراين في الدقائق 38 و55 و58و83، فيما أحرز تايلور هدف تشارلتون في الدقيقة 63.

وظهر تريزيجيه مرتديًا القميص "25" في ظهوره الأول بقميص فريقه الجديد، بعد انتقاله قادما من قاسم باشا في موسم الانتقالات الجاري مقابل 8.50 مليون جنيه إسترليني.

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