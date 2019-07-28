بالصور| بسبب سلوكه.. باوك اليوناني يواجه صعوبة في بيع عمرو وردة

أشارت تقارير صحفية يونانية، أن نادي باوك اليوناني، يواجه صعوبة كبيرة، في بيع عدد من لاعبي الفريق الأول، خلال الصيف الحالي، ومن بينهم المحترف المصري عمرو وردة.

وأكد موقع "بيدج نيوز" اليوناني، أن ماريو برانكو المدير الرياضي لنادي باوك، سيواجه صعوبة كبيرة خلال الأيام المقبلة، في بيع إثنين من لاعبي الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهم الفرنسي تيمبو مولان، والمحترف المصري عمرو وردة.

وأوضح التقرير، أن نادي باوك يواجه أزمتين في بيع عمرو وردة خلال الصيف الجاري، الأولى السلوك الأخلاقي الغير منضبط خلال مسيرته وكان أخرها الأزمة ، والثانية المقابل المادي الضخم المطلوب من الإدارة للتفريط في خدماته.

وانتقل عمرو وردة صاحب الـ 25 عامًا، إلى صفوف باوك اليوناني، مطلع عام 2017، قادمًا من فريق بانيتتوليكوس اليوناني، وشارك مع باوك في أول 6 أشهر بالموسم الماضي، الذي توج فيه الفريق بلقب الدور، إلا أنه انتقل على سبيل الإعارة إلى أتروميتوس اليوناني، في الانتقالات الشتوية الماضية.

وردة يقترب من بيراميدز

وفي سياق متصل، ذكرت شبكة "RT" اليونانية، أن اللاعب بات على أعتاب الانتقال لنادي بيراميدز خلال الصيف الحالي، بعد خروجه من حسابات نادي باوك اليوناني، وترشيحه من قبل ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي ومدير أعمال عمرو وردة، لاستعارته من باوك اليوناني لمدة موسم واحد.

وأشارت الشبكة، إلى أن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني الجديد لبيراميدز، يرحب بوجود لاعب منتخب مصر ضمن فريقه، في ظل بحثه عن تدعيمات جديدة للفريق الذي رحل عن صفوفه عدد من العناصر الأساسية خلال الفترة الماضية، ما سيجعل إدارة النادي تتقدم بعرض رسمي من جل ضم اللاعب.