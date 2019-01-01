بالصور.. محمد صلاح يؤدي مناسك العمرة قبل الانضمام لمعسكر ليفربول

قام محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر، بتأدية ماسك العمرة، وذلك قبل السفر إلى إنجلترا من أجل الانتظام في تدريبات فريقه.

ونشر موقع "الاتحاد الرياضي" صورة قائد الفراعنة محمد صلاح أثناء تأديته مناسك العمرة، قبل التحاقه بتدريبات فريقه الإنجليزي، استعدادًا للموسم الجديد.

وكان محمد صلاح ضمن قائمة فريق ليفربول، التي ستنضم لمعسكر "إيفيان" استعدادًا للموسم الجديد.

محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول في معسكر فرنسا

وأعلن يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، قائمة الفريق المسافرة إلى معسكر إيفيان الفرنسية، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وشهدت القائمة تواجد كلًا من: محمد صلاح، وأليسون بيكر، وروبرتو فيرمينو، ونابي كيتا وشكوردان شاكيري.