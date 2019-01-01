عاجل| رسميا.. محمد صلاح على رأس قائمة «THE BEST» لأفضل لاعب في العالم بـ2019

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، عن قائمة من 10 مرشحين لنيل جائزة The Best لأفضل لاعب لعام 2019، وسيتم الإعلان عن الفائز في حفل الجوائز الذي سيقام يوم الاثنين 23 سبتمبر في ميلانو بإيطاليا.

وضمت قائمة المرشحين كل من: المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، فرانك دي يونج، لاعب برشلونة الإسباني، ماتياس دي ليخيت، لاعب يوفنتوس الإيطالي، إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد الإسباني، هاري كين، مهاجم توتنهام الإنجليزي، ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وسيتم اختيار الفائز في هذه الجائزة ضمن عن طريق التصويت من قبل مدربي المنتخبات الوطنية، وقادة المنتخبات، وممثلين عن وسائل الإعلام، وجماهير اللعبة.

وترشح المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، في قائمة أفضل لاعب في العالم في العام الماضي، ولم يتمكن الفرعون المصري من حصد الجائزة في العالم الماضي بعدما تواجد في القائمة النهائية لجائزة الأفضل في العالم المقدمة من "فيفا" رفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، ولوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، والذي نال الجائزة في نهاية المطاف.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل في العالم يوم الإثنين 23 سبتمبر في حفل كبير بمدينة ميلانو الإيطالية.

جوائز الأفضل.. بلماضي مرشح لمدرب العام.. وليون يستحوذ على قائمة المرشحات للاعبة الأفضل في 2019

وأعلن "فيفا" في وقت سابق من اليوم، 10 مرشحات لحصد جائزة أفضل لاعبة بـ2019 والتي ضمت كل من: "لوسي برونزي (ليون الفرنسي)، جوليا ارتز (شيكاغو ريد ستار الأمريكي)، كارولين جرهام هنسن (برشلونة الإسباني)، إيدا هيجربيرج (ليون الفرنسي)، أمانديني هنري (ليون الفرنسي)، سام كير (شيكاغو ريد ستار الأمريكي)، روز لافلي (واشنطن سبريت الأمريكي)، فيفان ميدياما (أرسنال الإنجليزي)، أليكس مورجان (أورلاندو الأمريكي)، ميجان رابيني (ريجان الأمريكي)، ويندي رينارد (ليون الفرنسي)، إيلان وايت (برمنجهام سيتي الإنجليزي)".

ورشح "فيفا" لجائزة أفضل مدرب في العام، كل من: "جمال بلماضي (مدرب منتخب الجزائر)، ديديه ديشامب (مدرب منتخب فرنسا)، بيب جوارديولا (مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي)، يورجن كلوب (مدرب ليفربول الإنجليزي)، مارسيلو جاريدو (مدرب ريفر بليت الأرجنتيني)، ريكاردو جارسيا (مدرب منتخب بيرو)، ماوريسيو بوكيتينو (مدرب توتنهام الإنجليزي)، فيرناندو سانتوس (مدرب منتخب البرتغال)، إيريك تين هاج (مدرب أياكس الهولندي)، تيتي (مدرب منتخب البرازيل)"

كما اختار "فيفا" قائمة قصيرة للأسماء المرشحة لنيل جائزة The Best لأفضل مدرب للسيدات عن سنة 2019. وضمت قائمة المرشحين كل من: "ميلينا برتولينا (مدربة منتخب إيطاليا)، جيل إليس (مدربة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية)، بيتر جروهورسون (مدرب منتخب السويد)، فوتشي إيكيدا (مدرب منتخب اليابان تحت 20 عاما)، أنتونيا اس (مدربة منتخب إسبانيا تحت 17 عاما)، جو مونتيمورو (مدرب أرسنال)، فيل نيفيل (مدرب إنجلترا)، رينالد بيدروز (مدرب ليون)، راؤول ريلا (مدرب كاري كارولاينا الشمالية)، سيرينا ويجمان (مدربة هولندا)"