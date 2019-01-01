يورجن كلوب: لا أعلم مدى جاهزية صلاح لخوض لقاء مانشستر سيتي

نجح فريق ليفربول في استعادة نغمة الانتصارات من جديد، بعد تحقيقه فوزًا جيدًا على فريق ليون الفرنسي بـ3 أهداف مقابل هدف وحيد، أمس الأربعاء، خلال المباراة الودية الأخيرة للفريق، استعدادًا للموسم الجديد.

وكان فريق ليفربول تلقى هزيمة كبيرة أمام فريق نابولي، بثلاثية نظيفة، وتلقى الريدز قبلها هزيمتين متتاليتين أمام كلًا من بروسيا دورتموند وإشبيلية، بنتائج 3-2، و2-1 على الترتيب، قبل أن يتعادل أمام سبورتينج لشبونة بهدفين لكلا الفريقين، خلال مباريات الفريق الودية في إطار التحضير للموسم القادم.

وأبدى يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول، رضاه عما قدمه فريقه في مباراة ليون، مؤكدًا أن الفريق سيصبح أفضل في الفترة المقبلة، مع توالي المباريات.

كلوب: محمد صلاح يمكنه الركض طوال اليوم

وتحدث "كلوب" عن لاعب فريقه محمد صلاح العائد منذ أيام قليلة من إجازته وذلك بعد مشاركته في مباراة ليون قائلًا: "مو لائق بدنيًا بشكل طبيعي ويمكنه الركض طوال اليوم، وهو ما يساعدنا، إذا كنت تقوم من وقت لآخر بلعب الكرة طولية خلف خط الدفاع، فإن مو يقدم هذا الدعم الجيد والذي يعد مهمًا للغاية بالنسبة لنا".

وعن فرص مشاركة الثلاثي الدولي صلاح وبوبي فيرمينيو وأليسون بيكر في مباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي، خاصة مع عودتهم للتو من مشاركاتهم مع منتخباتهم، قال كلوب: "لا أعرف حتى الآن، نعم لديهم فرص للمشاركة بالطبع، لكن علينا أن نرى رد فعلهم غدًا أولا، ومواجهة مان سيتي تختلف عن أي مواجهة اخرى".

وأضاف: "لتدريب الآن لم يعد أعلى كثافة، والآن التدريب يدور حول التفاصيل ونحتاج حقًا إلى إعداد هام للقاء"، وتابع مازحًا: "عليك أن تلعب مباراة ما قبل الموسم ضد مان سيتي للتحضير لمان سيتي ونحن لم نفعل ذلك".