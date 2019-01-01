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بالصور.. محمد صلاح يواصل استعداداته للموسم الجديد مع ليفربول

01:46 ص | الجمعة 02 أغسطس 2019
كتب: عبد الرحمن خالد
بالصور.. محمد صلاح يواصل استعداداته للموسم الجديد مع ليفربول

محمد صلاح

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واصل محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي استعداداته مع فريقه استعدادا للموسم الجديد، ولخوض لقاء أمام نادي مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية.

ونشر "صلاح" خلال صورا  عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وهو يتدرب مع عدد من لاعبي ليفربول منهم لوفرين، وأدم لالانا تحت قيادة المدير الفني يورجن كلوب. 

محمد صلاح يستعد بقوة لخوض منافسات الدوري الإنجليزي

ويستعد محمد صلاح للعودة مجددا لخوض منافسات البريميرليج بعد عودته من الإجازة التي حصل عليها بعد خروج المنتخب المصري من بطولة كأس الأمم الأفريقية من الدور ثمن النهائي. 

وشارك محمد صلاح في فوز فريقه أمام نادي ليون الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء ودي ضمن استعدادات الريدز لبطولة الدوري الإنجليزي، وعلى الرغم من أنه لم يسجل أي أهداف ألا أنه قدم مباراة طيبة. 

 

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