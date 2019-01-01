رسمياً..الفرنسية ستيفاني فرابار حكماً للسوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تعيين الفرنسية ستيفاني فرابار حكماً لمباراة السوبر الأوروبي، الذي سيجمع ليفربول بنظيره تشيلسي، لتكون أول سيدة تحكم مسابقة كبيرة من بطولات يويفا للرجال.

وأشرفت الفرنسية ستيفاني فرابار حكم السوبر الأوروبي، على المباراة النهائية بكأس العالم للسيدات في العام المنصرم، في المباراة التي جمعت بين هولندا والولايات المتحدة الأمريكية، والتي حسمها الأخير لصالحه.

وتولت أيضاً إدارة نصف النهائي لكأس الأمم الأوروبية للسيدات، إضافة إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية للشابات تحت سن الـ19، وأصبحت أول سيدة في التاريخ تتولى تحكيم مباراة للرجال في الدوري الفرنسي.

إسطنبول تحتضن معركة السوبر الأوروبي

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول بطل دوري الأبطال نظيره تشيلسي صاحب لقب الدوري الأوروبي، يوم 14 من الشهر الجاري، في إطار منافسات نهائي كأس السوبر الأوروبي، الذي يحتضنه ملعب فودافون أرينا في إسطنبول.

وستكون المباراة بمثابة تحدي كبير وقوي أمام تشيلسي الذي يمتلك تاريخًا متواضعاً في تلك البطولة، إذ أنه استطاع أن يحسمها مرة وحيدة في تاريخه، مقابل تتويج ليفربول بها 4 مرات، وسيصارع من أجل إضافة الخامسة في سجل إنجازاته.