رسميا.. إيقاف ميسي 3 أشهر عن اللعب دوليا وغرامة 50 ألف دولار

أعلن اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية "كونميبول" إيقاف ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني وفريق برشلونة الإسباني، عن اللعب الدولي لمدة 3 أشهر، مع تغريمه 50 ألف دولار، على خلفية تصريحاته التي هاحم خلالها الاتحاد متهمًا إياه بالفساد.

ويبدأ إيقاف ليونيل ميسي عن اللعب الدولي، من اليوم السبت الموافق 3 أغسطس، ليغيب 90 يومًا عن المشاركة رفقة منتخب بلاده، حيث تقام في تلك الفترة ثلاث مباريات ودية لمنتخب الأرجنتين، أمام تشيلي والمكسيك وألمانيا على الترتيب.

ولن يعيق قرار الإيقاف اللاعب الأرجنتيني عن المشاركة مع منتخب بلاده في أي مباريات رسمية، إذ ينتهي الإيقاف قبل أي معترك رسمي يخوضه منتخب راقصي التانجو، ليصبح ميسي متاحًا للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2022، والتي تبدأ منافساتها في مارس 2020.

الاتحاد الأرجنتيني يمتلك حق التظلم على القرار

وقرر الاتحاد خصم قيمة الغرامة التي طبقها على ميسي، من مستحقات الاتحاد الأرجنتيني الخاصة بالمشاركة في كوبا أمريكا 2019، ويحق للاتحاد الأرجنتيني التظلم على القرار خلال 7 أيام من صدوره.

وكان ليونيل ميسي قد شن هجومًا حادًا على اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية، بعد خروج منتخب بلاده أمام البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019، متهمًا إياهم بالتحيز إلى البرازيل، ومساعدتهم على حصد اللقب الذي أقيم على أراضيهم.

وجاءت تصريحات البرغوث الأرجنتيني، بعدما شكك في نزاهة حكم اللقاء، مؤكدًا على أحقية منتخبه في ركلة جزاء خلال مجريات المباراة، مبديًا استغرابه من عدم لجوء الحكم إلى تقنية الفار، ملمحًا إلى أن التقنية تعمل فقط لصالح منتخب البرازيل من أجل إهداءه اللقب، واشتدت حدة الخلاف بعدما قام حكم مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين الأرجنتين وتشيلي، بطرد ميسي بسبب مشادة دخل بها مع أحد لاعبي المنتخب التشيلي.