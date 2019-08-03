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بالفيديو| تريزيجيه يصنع هدفًا في انتصار أستون فيلا على لايبزج بثلاثية

05:46 م | السبت 03 أغسطس 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو| تريزيجيه يصنع هدفًا في انتصار أستون فيلا على لايبزج بثلاثية

أستون فيلا ولايبزج

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حقق فريق أستون فيلا الإنجليزي انتصار وديًا على نظيره فريق لايبزج الألماني بنتيجة 3-1، في المباراة التي أنتهت منذ قليل.

وأحرز ثلاثية فريق أستون فيلا كلًا من اللاعب كونور هوريان في الدقيقتين 16 و83 من عمر اللقاء، وأحرز الهدف الثالث اللاعب جون مكجين في الدقيقة 89 من عمر اللقاء، فيما سجل يوسف بولسن هدف لايبزج الوحيد في الدقيقة 28.

ونجح الجناح الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه في صناعة هدف فريق أستون فيلا الثالث بعد دقيقتين من نزوله فقط.

وتعد تلك هي المباراة الودية الثانية التي يشارك فيها محمود حسن "تريزيجيه" رفقة أستون فيلا، وذلك منذ انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانا الثنائي الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي لاعبا أستون فيلا تواجدا على دكة البدلاء منذ بداية تلك المواجهة.

وكانت المباراة الأولى التي شارك فيها تريزيجيه رفقة أستون فيلا أمام تشارلتون، وهي المواجهة الودية التي شهدت انتصار أستون فيلا بنتيجة 4-1.

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