بيشرب في حفلة.. فيديو جديد لـ عمرو وردة يهدد مسيرته مع باوك اليوناني

نشرت وسائل إعلامية يونانية، مقطع فيديو جديد للدولي المصري عمرو وردة، لاعب فريق باوك، ظهر خلاله في حفل مع مجموعة كبيرة من الأشخاص، بدوا وكأنهم مقربين منه.

وأشارت صحيفة "متروسبورت" اليونانية، إلى أن عمرو وردة مازال منقطعا عن تدريبات فريقه باوك، على الرغم من عودته خلال الأيام الماضية إلى اليونان، لكنه لم ينضم للفريق.

كما أوضحت أن عمرو وردة عاد مؤخراً إلى مدينة سالونيك اليونانية، إلا أنه استمر فى إجازته ولم ينخرط في تدريبات الفريق، الأمر الذي يوضح أن اللاعب لن يتواجد في صفوف ناديه الموسم الجديد، وأن هذا الفيديو ستسبب في أزمة للاعب.

وظهر وردة في مقطع الفيديو، ممسك بكأس به مشروب يبدو مختلفا عما ملأت به كؤوس أصدقائه، والتي كان واضحا أنها "خمور"، خاصة وأنه ظهر قريبا من اللاعب زجاجة مشروب غازي معروف عالميا.

باوك يرغب في التخلص من وردة

وكان النادي اليوناني قد أبدى رغبته في التخلص من عمرو وردة خلال الموسم الجديد، وأكد ذلك صدر قرار بعدم تواجد اللاعب ضمن قائمة الفريق، في الموسم الحالي، الذي يفتتحه باوك بمواجهة أياكس أمستردام الهولندى ضمن منافسات دورى أبطال أوروبا.

وجاءت رغبة إدارة النادي في الإطاحة باللاعب بسبب سوء السلوك الذي بدر من اللاعب على خلفية تواجده في معسكر منتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، والتي توج منتخب الجزائر بطلا لها.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن خلال الأمم الأفريقية استبعاد اللاعب من قائمة مصر المشاركة في البطولة بسبب سوء سلوك اللاعب، قبل أن يتم التراجع عن القرار، وعودته مجددا للقائمة بعد انتهاء دور المجموعات، ولكن الفراعنة ودعوا البطولة من دور الـ 16.

وكان عمرو وردة قد انتقل إلى باوك في يناير 2017 قادمًا من بانيتوليكوس مقابل 350 ألف دولار.

وكانت إذاعة أرينا إف إم اليونانية، قد أعلنت أن هناك صراع بين ثلاثة أندية مصرية من أجل التعاقد مع عمرو وردة في الانتقالات الصيفية الحالية وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز.