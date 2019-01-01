بث مباشر لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية

يقدم الوطن سبورت بث مباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي ببطولة كأس الدرع الخيرية، في افتتاح المسابقات الإنجليزية.

وتقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا على استاد ويمبلي.

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وتنقل قناة بي إن سبورت HD2، المباراة المرتقبة، ويعلق عليها خليل البلوشي.

صلاح يدعم ليفربول أمام مانشستر سيتي

ويتواجد محمد صلاح رفقة فريق ليفربول خلال المباراة، حيث يطمح اللاعب أن يتوج بلقبه الثاني مع الريدز، حيث توج "مو" من قبل بدوري أبطال أوروبا في نسختها الأخيرة على حساب توتنهام.

ويشارك ليفربول في المباراة على الرغم من عدم حصد مسابقة الدوري أو بطولة الكأس، إلا أنه يتواجد طرفا في اللقاء كونه وصيفا لبطل الدوري مانشستر سيتي، الذي توج بالمسابقتين.

وشهدت الأيام الماضية مشاركة محمد صلاح لاعب ليفربول في تدريبات الفريق استعدادا للمباراة، فضلًا عن المشاركة في مباراة ليون الودية التي خاض خلالها 45 دقيقة فقط، وفضل المدير الفني للفريق يورجن كلوب أن يخرج اللاعب، حتى لا يتعرض لأي إصابة.

ويغيب عن ليفربول في هذه المباراة الدولي السنغال ساديو ماني، بسبب ارتباطه بالمشاركة مع منتخب بلاده في أمم أفريقيا ووصل للنهائي، هذا بالإضافة إلى غياب رياض محرز عن مانشستر سيتي، نظرا لمشاركته مع منتخب الجزائر في أمم أفريقيا أيضا والتي توج بها محابو الصحراء.