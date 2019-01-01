أحدث الأخبار

أخر الأخبار

15 دقيقة.. سترلينج يتقدم لمانشيستر سيتي.. وصلاح يهدر فرصة هدف

بالصور| محمد إبراهيم يشارك في تدريبات المقاصة استعدادا للزمالك

بالفيديو| سترلينج يحرز الهدف الأول لمانشستر سيتي في شباك ليفربول

أسوان يطالب بالعدالة بين فرق الممتاز.. ويتمسك باللعب نهارا على ملعبه

بث مباشر لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية

03:28 م | الأحد 04 أغسطس 2019
كتب: إسلام حجازي
بث مباشر لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

أخبار متعلقة

يقدم الوطن سبورت بث مباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي ببطولة كأس الدرع الخيرية، في افتتاح المسابقات الإنجليزية.

وتقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا على استاد ويمبلي.

شاهد بث مباشر للمباراة

وتنقل قناة بي إن سبورت HD2، المباراة المرتقبة، ويعلق عليها خليل البلوشي.

صلاح يدعم ليفربول أمام مانشستر سيتي

ويتواجد محمد صلاح رفقة فريق ليفربول خلال المباراة، حيث يطمح اللاعب أن يتوج بلقبه الثاني مع الريدز، حيث توج "مو" من قبل بدوري أبطال أوروبا في نسختها الأخيرة على حساب توتنهام.

ويشارك ليفربول في المباراة على الرغم من عدم حصد مسابقة الدوري أو بطولة الكأس، إلا أنه يتواجد طرفا في اللقاء كونه وصيفا لبطل الدوري مانشستر سيتي، الذي توج بالمسابقتين.

وشهدت الأيام الماضية مشاركة محمد صلاح لاعب ليفربول في تدريبات الفريق استعدادا للمباراة، فضلًا عن المشاركة في مباراة ليون الودية التي خاض خلالها 45 دقيقة فقط، وفضل المدير الفني للفريق يورجن كلوب أن يخرج اللاعب، حتى لا يتعرض لأي إصابة.

ويغيب عن ليفربول في هذه المباراة الدولي السنغال ساديو ماني، بسبب ارتباطه بالمشاركة مع منتخب بلاده في أمم أفريقيا ووصل للنهائي، هذا بالإضافة إلى غياب رياض محرز عن مانشستر سيتي، نظرا لمشاركته مع منتخب الجزائر في أمم أفريقيا أيضا والتي توج بها محابو الصحراء.

أخبار قد تعجبك

الزمالك يقترب من «ديبوى».. و«فيريرا» فى الصورة

استطلاع رأى

الأكثر قراءة

"من ورا أمير"... كواليس تعيين طارق يحيى مديرا فنيا للزمالك

بيشرب في حفلة.. فيديو جديد لـ عمرو وردة يهدد مسيرته مع باوك اليوناني

الخطيب: كهربا سينتقل للأهلي في يناير.. وحسم ملف مدرب المنتخب في 48 ساعة
الأهلى يحدد شرط رحيل «حمودى» إلى أمريكا ويفاوض مهاجم الترجى