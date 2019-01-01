15 دقيقة.. سترلينج يتقدم لمانشيستر سيتي.. وصلاح يهدر فرصة هدف

مرت 15 دقيقة من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي وتقدم السيتي مبكرا بالهدف الأول خلال المباراة المقامة حاليًا على ملعب ويمبلي، في بطولة كأس الدرع الخيرية.

بدأت المباراة بضغط من جانب ليفربول، على دفاعات مانشستر سيتي، لإدراك هدف التقدم.

وفي الدقيقة 5 شن مانشستر سيتي أولى الهجمات عن طريق ساني، بعد مراوغة من الدفاع، ولكن سدد الكرة في الشباك الخارجية.

وشهدت الدقيقة 8 أخطر هجمات ليفربول، بعدما تناقل لاعبو الريدز الكرة ووصلت لمحمد صلاح الذي سدد الكرة ولكن بعيدة عن المرمى.

توقفت المباراة في الدقيقة 10 بعدما وقع ساني عقب التحام مع أرنولد، ليخرج اللاعب بداعي الإصابة ويحل جابريال خيسوس بدلا منه.

وفي الدقيقة 12 أحرز مانشستر سيتي الهدف الأول عن طريق رحيم سترلينج بعد كرة ثابتة تم تنفيذها حتى وصلته له، والذي سدد الكرة وغالطت أليسون بيكر.

سيطرة تامة من مانشستر سيتي على مجريات المباراة في الربع ساعة الأول من عمر المباراة.

تشكيل ليفربول

أليسون بيكر في حراسة المرمي، وألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون، في خط الدفاع، فينالدوم، فابينيو، هندرسون، في خط الوسط، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ديفوك أوريجي، في خط الهجوم.

تشكيل مانشستر سيتي

كلاوديو برافو، في حراسة المرمى، كايل ووكر، جون ستونز، نيكولاس أوتاميندي، أوليكساندر زينتشينكو في خط الدفاع، كيفين دي بروين، رودريجو، ديفيد سيلفا، في خط الوس، برنادرو سيلفا، ليروي ساني، رحيم ستيرلينج في خط الهجوم.