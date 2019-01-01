30 دقيقة| بالفيديو.. السيتي يواصل ضغطه.. ومحمد صلاح يهدر أخطر فرص ليفربول

مرت 30 دقيقة من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، وتقدم السيتيزن بهدف نظيف خلال المباراة المقامة حاليًا على ملعب ويمبلي، في بطولة كأس الدرع الخيرية.

واصل مانشستر سيتي ضغطه على دفاعات ليفربول من أجل تعزيز النتيجة ولكن كان أليسون حارس ليفربول بالمرصاد.

وفي الدقيقة 17 وصلت كرة لرحيم سترلينج الذي صوب كرة بكل قوة ولكن تمكن أليسون بيكر من التصدي لها.

واصل السيتي الضغط وأرسل كيفين دي بروين عرضية مميزة ولكن انقض عليها أليسون بيكر.

حاول ليفربول الوصول لمناطق الخطورة الخاصة بمانشستر سيتي، وتوغل محمد صلاح وسدد كرة ولكن كانت قريبة من المرمى.

الدقيقة 24 توغل رائع من روبرتسون وصلت لمحمد صلاح الذي لم يتمكن من لعب الكرة للدوري المصري ووصلت سهلة لحارس المرمى.

بدأ الضغط من جانب مانشستر سيتي مرة أخرى وأرسل بيرناردو سيلفا بينيه وصلت لدي بروين وأرسل عرضية لكنها اصطدمت بدفاع ليفربول.

وفي الدقيقة 28 أهدر محمد صلاح فرصة خطيرة بعدما وصلت الكرة له بالخطأ من المدافع، وسددها بيمينه بعيدة عن المرمى.

تشكيل ناري للفريقين

ويخوض ليفربول المباراة بتشكيل مكون من، أليسون بيكر في حراسة المرمي، وألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون، في خط الدفاع، فينالدوم، فابينيو، هندرسون، في خط الوسط، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ديفوك أوريجي، في خط الهجوم.

بينما جاء تشكيل ليفربول على النحو التالي، كلاوديو برافو، في حراسة المرمى، كايل ووكر، جون ستونز، نيكولاس أوتاميندي، أوليكساندر زينتشينكو في خط الدفاع، كيفين دي بروين، رودريجو، ديفيد سيلفا، في خط الوس، برنادرو سيلفا، ليروي ساني، رحيم ستيرلينج في خط الهجوم.