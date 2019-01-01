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عاجل.. برشلونة يعلن إصابة ميسي واستبعاده من معسكر أمريكا

12:46 م | الإثنين 05 أغسطس 2019
كتب: أحمد أبوالليل
عاجل.. برشلونة يعلن إصابة ميسي واستبعاده من معسكر أمريكا

ميسي

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أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الاثنين، إصابة لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل سفر الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لخوض معسكر تدريبي، استعدادا للموسم الكروي الجديد 2019-2020.

وقال برشلونة في بيان رسمي له: "ميسي يعاني من إصابة في العضلة النعلية للساق اليمنى، لن يسافر مع الفريق إلى الولايات المتحدة".

وكان ميسي قد خاض صباح اليوم أول مران له مع الفريق بعد عودته من المشاركة مع منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا، إلا أنه تعرض للإصابة، ليغيب عن السفر إلى "ميامى" لختام معسكر الإعداد للموسم المقبل.

ميسي يغادر مران برشلونة مصابا ويغيب عن معسكر أمريكا

وغادر ليونيل ميسي تدريبات برشلونة بصحبة الأطباء الذين شخصوا إصابته بشد عضلي من الدرجة الأولى.

ويستعد الفريق الكتالوني للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لختام المعسكر الإعدادي للموسم الجديد 2019-2020، ويلعب البلاوجرانا مع نظيره نابولي يوم 7 أغسطس في أمريكا، ثم مرة أخرة يوم 10 من الشهر ذاته قبل أن يعود إلى إسبانيا مرة أخرى لخوض منافسات الدوري الإسباني "الليجا".

وكان مران الفريق الكتالوني اليوم شهد مشاركة الثلاثي فيليب كوتينيو وأرتورو فيدال، بعد عودتهما للفريق عقب المشاركة في بطولة كوبا أمريكا، وجونيور فيربو، الذي تم ضمه بشكل رسمي من ريال بيتيس مؤخرا لمدة خمس سنوات، مقابل 18 مليون يورو بالإضافة إلى 12 مليون يورو متغيرات.

يذكر أن برشلونة قد كان خاض مباراة ودية ضد أرسنال، على لقب كأس خوان جامبر الذي يقام سنويا في ملعب "كامب نو" وتمكن برشلونة من تحقيق البطولة بعد الفوز 2-1.

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