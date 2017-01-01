محمد صلاح يطمئن جماهير ليفربول برسالة جديدة: جاهز للانطلاق

أبدى الدولي محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني، جاهزيته لخوض منافسات الدوري الإنجليزي، البطولة التي ستستهل بملاقاة الريدز نورويتش سيتي، الجمعة المقبل، بعد أن احتل فريقه المركز الثاني خلف مانشستر سيتي النسخة الماضية.

ونشر صاحب الـ27 عاما، صورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يبرز من خلالها مدى جاهزيته للمشاركة في منافسات الدوري الإنجليزي، بعد عودته من الإجازة التي أعقبت مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، معلقاً عليها: "جاهز للانطلاق".

رسالة حماسية من محمد صلاح إلى جماهير ليفربول

وشارك محمد صلاح مع ليفربول في مباراة الدرع الخيرية، التي جمعت فريقه بنظيره مانشستر سيتي، وحسمها الأخير بركلات الترجيح، ليرفع كأس الدرع الخيرية، التي جمعت بطل دوري الأبطال بصاحب لقب الدوري الإنجليزي، ولم يظهر الفرعون بشكل لافت خلال المباراة، ولكنه يبدو وكأنه يطمئن الجماهير على جاهزيته لبدء موسم جيد.

ويرغب هداف الدوري الإنجليزي أخر موسمين، في استمرار توهجه رفقة ليفربول في افتتاح الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، والذي يبدأ يوم الجمعة المقبلة الموافق التاسع من أغسطس الجاري، بعد موسمين زاحم بهم الفرعون أساطير كرة القدم، واستطاع أن يقف على منصات التتويج في أكثر من مناسبة.

يجدر بالإشارة، إلى أن لاعب ليفربول الإنجليزي وجناح المنتخب الوطني، توج بلقب التتويج هداف الدوري الإنجليزي لموسم 2017-2018 برصيد 32 هدفًا بعد منافسة شرسة جمعته هاري كين لاعب توتنهام، والذي جاء في المركز الثاني برصيد 30 هدف، بينما تقاسم الفرعون لقب هداف موسم 2018-2019 مع زميله السنغالي ساديو ماني وبيير إيريك أوباميانج لاعب أرسنال، بعد تسجيل كل منهم 22 هدفًا طوال الموسم.