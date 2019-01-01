تهديدات وعنصرية من مشجع إيفرتون ضد محمد صلاح.. والنادي الإنجليزي يرد

انتقد نادي إيفرتون الإنجليزي سلوك أحد مشجعيه والذي قام بنشر تغريدات وصور عنصرية بحق الجناح الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول.

وكان أحد المشجعين التابعين لنادي إيفرتون قد قام خلال الساعات الماضية بنشر تغريدات وصور تحمل إساءات عنصرية، وتهديدات بحق اللاعب المصري صاحب الـ26 عامًا.

وأدان نادي إيفرتون الإنجليزي في بيان رسمي سلوك مشجعه، وذلك بعدما أثارت تلك الإساءات العنصرية غضب جماهير فريقي ليفربول الإنجليزي ومشجعي إيفرتون أيضًا، والذين عبروا عن غضبهم الكبير إزاء تلك الإساءات الموجهة لنجم الريدز عبر حسباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد نادي إيفرتون عبر البيان الرسمي الذي أصدره بخصوص تلك الواقعة أنه يتعاون مع الجهات الأمنية للتحقيق في هذا الأمر.

وقال المتحدث الرسمي لنادي إيفرتون من خلال هذا البيان الرسمي الذي أصدره ناديه: إيفرتون يدين بأقوى العبارات أي نوع من العنصرية. لقد شاركنا تلك المواد العنصرية المسيئة مع السلطات المختصة، ونبحث الأمر أكثر لفهم ما إذا كان هذا الشخص الذي نشر تلك الإساءات العنصرية عبر "تويتر" ينتمي بالفعل لإيفرتون أم لا.

وكان الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول قد تعرض خلال الموسم الماضي لبعض الحملات العنصرية الشرسة خاصة من جانب بعض مشجعي وست هام، وتشيلسي الموسم الماضي.

يذكر أن محمد صلاح نجح في احتلال صدارة هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، بالتساوي مع الثنائي زميله بالفريق، الجناح الدولي السنغالي ساديو ماني، والمهاجم الدولي الجابوني بيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال، ولكلًا منهم 22 هدفًا.

الجدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي نجح في التتويج ببطولة الدرع الخيرية الإنجليزي منذ أيام على حساب فريق ليفربول، في المباراة التي أقيمت فعالياتها على ملعب "ويمبلي"، والتي انتهت بانتصار السيتيزينس بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء بعد انتهاء الوقت الأصلي بين الفريقين بنتيجة 1-1.