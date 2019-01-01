استبعاد محمد صلاح.. ترشيح ميسي ورونالدو وماني لجائزة أفضل مهاجم في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قائمة المرشحين لجوائز الأفضل حسب كل مركز، مع مفاجأة بغياب الجناح الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، والذي كان هدّاف فريقه في الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا مسجلا 6 أهداف، منها هدف في نهائي البطولة التي تُوج الريدز بلقبها على حساب توتنهام هوتسبير.

وكشف حساب دوري أبطال أوروبا الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائمة المرشحين لجوائز الأفضل، التي سيتم الكشف عنها يوم 29 أغسطس الجاري.

حراسة المرمى

ويتنافس على لقب أفضل حارس مرمى، ثلاثة حُراس، وهم البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، والفرنسي هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام هوتسبير الإنجليزي، والألماني أندريه تير شتيجين حارس مرمى برشلونة الإسباني.

أحسن مدافع

ويتنافس على لقب أفضل مدافع ثلاثة لاعبين، منهما ثنائي فريق ليفربول الإنجليزي، المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، والإنجليزي ألكسندر أرنولد، وينافسهما الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس امستردام الهولندي السابق والذي انتقل لصفوف يوفنتوس الإيطالي بموسم الانتقالات الحالي.

أحسن خط وسط

ويتبارى ثلاثة لاعبين أيضا في مركز خط الوسط، وتنحصر المنافسة بين الإنجليزي جوردان هندرسون لاعب ليفربول الإنجليزي، والهولندي فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي السابق والمنتقل حديثا إلى برشلونة الإسباني، والدنماركي كريستيان إريكسين صانع ألعاب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

أحسن مهاجم

وتشتد المنافسة على لقب أفضل مهاجم بين الأرجنتيني ليونيل ميسي جناح برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والسنغالي ساديو ماني جناح ومهاجم ليفربول الإنجليزي.

ومن المقرر الكشف عن أفضل لاعب في كل خط، يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجاري، على هامش قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال الأوروبي.