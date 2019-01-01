محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نورويتش في انطلاقة الدوري الإنجليزي

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول، بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، تشكيلة الفريق لمواجهة نوريتش سيتي، بالجولة الأولى من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

وجاء الدولي المصري محمد صلاح على رأس تشكيلة الفريق.

وفيما يلي تشكيلة ليفربول لمواجهة نوريتش.

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو - هيندرسون - فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - ديفوك أوريجي.

وجاء الجناح الدولي السنغالي الخطير ساديو ماني على دكة بدلاء ليفربول خلال تلك المواجهة.

وكان فريق ليفربول قد أنهى بطولة الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي وهو في الوصافة خلف المتصدر مانشستر سيتي المتوج بتلك البطولة الإنجليزية في الموسم الأخير.

كما حصل الريدز على بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وذلك عقب انتصاره على توتنهام بهدفين نظيفين في نهائي تلك البطولة الأوروبية الكبيرة.

صفقتين لفريق ليفربول بميركاتو الصيف

وكان ليفربول قد أبرم صفقتين فقط خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث تعاقدات إدارة النادي الإنجليزي مع المدافع الهولندي سيب فان دير بيرج قادمًا من صفوف بي إي سي زفوله الهولندي.

كما تعاقد النادي الإنجليزي مع الحارس الإسباني أدريان سان ميجيل قادمًا من صفوف فريق وست هام يونايتد.

الجدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي قد نجح في التتويج ببطولة كأس الدرع الخيرية الإنجليزية منذ أيام على حساب فريق ليفربول، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، قبل أن يحسمها السيتيزينس في النهاية بركلات الجزاء بنتيجة 5-4.

هذا ومن المقرر أن يواجه فريق ليفربول بطل النسخة الأخيرة من دوري الأبطال نظيره تشيلسي بطل الدوري الأوروبي، يوم الأربعاء المقبل في بطولة كأس السوبر الأوروبي،