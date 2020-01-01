بالفيديو| الرابع سجله أوريجي.. ليفربول يقسو على نورويتش سيتي وإصابة أليسون

سجل البلجيكي أوريجي، الهدف الرابع لنادي ليفربول في الدقيقة 41، من زمن الشوط الأول، بعد تمريرة مميزة من أليسكاندر أرنولد، لتصل إلى المهاجم الهولندي، وتقام مباراة الريدز أمام نورويتش سيتي، التي تقام حاليا في افتتاحية الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتعرض البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى نادي نادي ليفربول، إلى إصابة قوية في الركبة، أثناء تنفيذه لركلة مرمى في الدقيقة من عمر الشوط الأول، ليشارك أدريان، في أول مبارياته مع الريدز بعدما انضم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويستضيف ليفربول نظيره نورويتش اليوم الجمعة في إطار مباريات الجولة الأولى، من عمر بطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب أنفيلد.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، بدأها مدافع نورويتش بهدف عمكسي، وبعدها سجل الدولي محمد صلاح أول أهدافه في الدقيقة 18، بعدما تمريرة ثنائية مع فيرمينيو، ثم سجل فان ديك الهدف الثالث، براسية مميزة، بعد عرضية متقنة من محمد صلاح، وأختتم الأهداف، أوريجي بعدما قابل عرضية ارنولد برأسية غالط بها حارس المرمى.