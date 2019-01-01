بالفيديو.. صلاح يصنع ويسجل في رباعية ليفربول على نوريتش بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ونوريتش سيتي، والتي تجمع كلا الفريقين، حاليًا على ملعب "أنفيلد" في إطار مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بتقدم الريدز برباعية بيضاء.

أحرز رباعية ليفربول كلًا من: جرانت هانلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثامنة، والدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة 19، والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك في الدقيقة 28، وديفوك أوريجي في الدقيقة 42.

ونجح الجناح الدولي المصري محمد صلاح في تسجيل ثاني أهداف فريقه، وصناعة الهدف الثالث في اللقاء.

وكان فريق ليفربول هو الطرف الأخطر منذ بداية اللقاء، والأكثر سيطرة على وسط الميدان.

وشهدت المباراة تعرض الحارس الدولي البرازيلي أليسون بيكر للإصابة، وعجز عن استكمال اللقاء، وحل الحارس الإسباني أدريان ميجيل بدلًا منه.

الجدير بالذكر أن فريق ليفربول قد احتل وصافة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، خلف المتوج باللقب مانشستر سيتي.

يذكر أن فريق ليفربول لم ينجح في التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" منذ عام 1990.