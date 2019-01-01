75 دقيقة.. بالفيديو.. ليفربول الأخطر أمام نوريتش وماني بديلًا لأوريجي

مرت 75 دقيقة حتى الآن من زمن المباراة التي تجمع فريقي ليفربول ونوريتش سيتي على ملعب "أنفيلد" في إطار مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ولاتزال تشير نتيجة المباراة إلى تقدم الريدز بنتيجة 4-1.

نجح فريق نوريتش سيتي في مبادلة ليفربول الهجمات الخطيرة، وفي الدقيقة 63، سدد البديل لايتنر، لاعب نوريتش كرة صاروخية بعدما اخترق منطقة جزاء ليفربول من الجانب الأيمن اصطدمت بالقائم الأيسر لمرمى الريدز.

وفي الدقيقة 64، نجح فريق نوريتش سيتي في إحراز أول أهدافه في اللقاء، وذلك بعدما استلم كرة داخل منطقة جزاء ليفربول وسددها مباشرة في شباك أدريان ميجيل، حارس مرمى فريق ليفربول البديل.

وفي الدقيقة 70 من زمن اللقاء، أجرى فريق نوريتش سيتي ثاني تغييراته بنزول أونل هيرنانديز محل توم تريبول.

وفي الدقيقة 71، سدد روبرتو فيرمينو، كرة صاروخية من داخل منطقة جزاء نوريتش سيتي، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر بقليل إلى ركنية بعد اصطدامها بدفاعات الفريق الخصم.

وفي الدقيقة 74، أجرى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول ثاني تغييرات فريقه بنزول الجناح الدولي السنغالي ساديو ماني على حساب الدولي البلجيكي ديفوك أوريجي.