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عاجل.. تريزيجيه والمحمدي يقودان تشكيلة أستون فيلا أمام توتنهام

05:32 م | السبت 10 أغسطس 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
عاجل.. تريزيجيه والمحمدي يقودان تشكيلة أستون فيلا أمام توتنهام

تريزيجيه والمحمدي

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أعلن الجهاز الفني لفريق أستون فيلا، بقيادة مديره الفني دين سميث تشكيلة فريقه لمباراته المرتقبة مساء اليوم أمام توتنهام على ملعب "توتنهام هوتسبير"، في إطار مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الثنائي الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، ومواطنه الظهير الأيمن الدولي المصري أحمد المحمدي بالتشكيلة الأساسية لفريق أستون فيلا أمام توتنهام اليوم.

ومن المقرر أن تُقام تلك المواجهة تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

يذكر أن فريق أستون فيلا نجح في الصعود إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2019-2020 على حساب ديربي كاونتي بتصفيات الصعود للبريميرليج.

صفقات مميزة لفريق أستون فيلا بميركاتو الصيف

وكانت إدارة نادي أستون فيلا الإنجليزي قد أبرمت العديد من صفقات الانتقالات الصيفية الجارية وعلى رأسها التعاقد مع البرازيلي ويسلي مورايس فيريرا دا سيلفا من صفوف كلوب بروج البلجيكي.

كما نجح النادي الإنجليزي في التعاقد مع الإنجليزي تايرون مينجز قادمًا من صفوف فريق بورنموث، ولاعب الوسط البرازيلي دوجلاس لويز قادمًا من صفوف فريق مانشستر سيتي.

وتعاقد "الفيلانز" أيضًا مع الإنجليزي مات تارجيت، قادمًا من صفوف فريق ساوثهامتون، والإنجليزي الآخر إيزلي كونزا قادمًا من صفوف فريق برينتفورد.

وتعاقد النادي الإنجليزي أيضًا مع الدولي الزيمبابوي مارفيلس ناكامبا، قادمًا من صفوف فريق كلوب بروج البلجيكي، والجناح الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، قادمًا من صفوف فريق قاسم باشا التركي.

ونجح "الفيلانز" أيضًا في شراء الهولندي صاحب الأصول المغربية، أنور غازي، من صفوف فريق ليل الفرنسي بشكل نهائي.

وتعاقد النادي الإنجليزي أيضًا مع الحارس الإنجليزي توم هيتون، قادمًا من صفوف فريق بيرنلي الإنجليزي، والبلجيكي بيورن إنجيلس قادمًا من صفوف ستاد رين، والإسباني يوتا قادمًا من صفوف فريق برمنجهام، كورتني هوس قادمًا من صفوف وولفرهامبتون.

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