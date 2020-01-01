بالفيديو.. أستون فيلا يتقدم على توتنهام بهدف نظيف وتريزيجيه يهدر هدفًا

انتهى الشوط الأول من المباراة، التي تجمع فريقي توتنهام وأستون فيلا، بالجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بتقدم "الفيلانز" بهدف نظيف على نظيره توتنهام، في اللقاء الذي يجمع الجانبين حاليًا على ملعب "توتنهام هوتسبير".

وأحرز هدف فريق أستون فيلا الوحيد جون مكجين في الدقيقة التاسعة من زمن المباراة.

وشهد الشوط الأول من تلك المواجهة سيطرة متبادلة بين لاعبي كلا الفريقين على وسط الميدان.

وشارك الثنائي الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، ومواطنه الظهير الأيمن الدولي الآخر أحمد المحمدي في التشكيلة الأساسية لفريق أستون فيلا لتلك المواجهة.

وكاد الجناح الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا أن يحرز هدفًا لفريقه في الدقيقة 20، وذلك بعدما راوغ أكثر من لاعب لفريق توتنهام، وأطلق تصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بمدافعي توتنهام في آخر اللحظات.

وبدأ فريق أستون فيلا اللقاء بتشكيلة مكونة من كلًا من:

في حراسة المرمى: توم هيتون.

في خط الدفاع: أحمد المحمدي – بيورن إنجلس – تايرون مينجس – نيل تايلور.

وفي الوسط: كونور هوريهان – جون ماكجين – جاك جريليش – محمود تريزيجيه – أنور الغازي.

وفي خط الهجوم: ويزلي.

فيما جاء تشكيل توتنهام لتلك المواجهة كالتالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

وفي الدفاع: ووكر بيترز - ألديرفيريلد - سانشيز - داني روز.

وفي خط الوسط: موسى سيسوكو - ندومبيلي - وينكس.

في خط الهجوم: إيريك لاميلا - هاري كين - لوكاس مورا.