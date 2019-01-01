بالفيديو.. إيفرتون يتعادل سلبيًا مع كريستال بالاس.. وواتفورد يسقط أمام برايتون

تعادل فريق إيفرتون مع نظيره كريستال بالاس سلبيًا، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، السبت على ملعب "سيلهرست بارك".

وعلى الجانب الآخر حقق فريق برايتون مفاجأة كبيرة ومن العيار الثقيل، وذلك بعد انتصاره الكبير على نظيره واتفورد بثلاثية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فيكارج رود".

وأحرز ثلاثية برايتون كلًا من: عبد الله دوكوري بالخطأ في مرماه بالدقيقة 28، فلوران أندوني في الدقيقة 65، نيال موباي في الدقيقة 77.

بيرنلي يفوز على ساوثهامبتون بثلاثية

وفي ذات الجولة، فاز فريق بيرنلي بثلاثية بيضاء على نظيره ساوثهامتون، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب "تيرف مور".

وأحرز ثلاثية فريق بيرنلي كلًا من: أشلي بارنس في الدقيقتين 63، 70، يوهان بيرج جودموندسون في الدقيقة 75.

بورنموث يتعادل أمام شيفيلد 1/1

وتعادل فريق بورنموث إيجابيًا أيضًا مع نظيره شيفيلد يونايتد بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فيتنس فيرستا".

أحرز كريس ميفام هدف تقدم بورنموث في الدقيقة 62، وتعادل بيلي شارب لصالح شيفيلد يونايتد في الدقيقة 88 من زمن اللقاء.

ومن المقرر أن ُتختتم باقي مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بثلاث مواجهات غدًا الأحد، حيث يلتقي نيوكاسل يونايتد مع أرسنال على ملعب "سانت جيمس بارك"، فيما يواجه ليستر سيتي نظيره وولفرهامبتون على ملعب "ووكرز".

وفي ختام مباريات غدًا الأحد، يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي على ملعب "أولد ترافورد" معقل المانيو، في قمة مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.