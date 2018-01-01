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شبكة سي إن إن تكشف لغز صورة محمد صلاح الغامضة مع الكلاكيت

01:51 م | الأحد 11 أغسطس 2019
كتب: عثمان إبراهيم
شبكة سي إن إن تكشف لغز صورة محمد صلاح الغامضة مع الكلاكيت

محمد صلاح

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كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية سر الصورة الغامضة التي نشرها محمد صلاح على حسابه الشخصي في موقع التواصل "تويتر".

ونشر "صلاح" صورة شخصية له، حاملا لوح الكلاكيت الذي يستخدم في تصوير الأفلام وبعض البرامج.

وأعلنت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أنه تم التقاط تلك الصورة للاعب المصري محمد صلاح، خلال إجرائه حوارا في أحد البرامج التابعة للشبكة الأمريكية.

وأجرى هداف الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في الموسمين الماضيين، حوارا جديدا في برنامج "Connect the World" ويعني الاتصال مع العالم الذي يتم بثه على شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

محمد صلاح يظهر للمرة الثانية في سي إن إن

وسيتم بث الحلقة التي تسجيلها قريباً، وظهر على لوح الكلاكيت الذي يحمله محمد صلاح، بعض الحروف والأسماء التي تُشير إلى أن التصوير لصالح برنامج "Connect the World" حيث تم كتابة الحرف الأول من كل كلمة بعنوان البرنامج "C t W"، كما تم كتابة اسم مقدمة البرنامج على شاشة سي إن إن، وهي بيكي أندرسون.

ولن يكون ظهور محمد صلاح في حلقة خاصة من برنامج "Connect the World" هو الأول من نوعه، لكنه ظهر في البرنامج ذاته من قبل في شهر أبريل عام 2018، وتحدث حينها عن بداية مشواره الكروي واحترافه وتألقه مع فريق ليفربول بالدوري الإنجليزي.

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